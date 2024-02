L’Audiència de Barcelona envia a judici 46 policies nacionals per les càrregues de l’1-O

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Barcelona ha avalat la decisió del jutge de deixar a un pas de judici a 46 policies nacionals per les càrregues de l’1-O, en concloure que les imatges apunten que van poder incórrer no només en delictes lleus de lesions sinó també contra la integritat moral. Així ho ha acordat la secció tercera de l’Audiència de Barcelona en una interlocutòria en la qual desestima els recursos contra la resolució que va dictar el gener de l’any passat el jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, en el que deixava 46 agents a un pas de judici, en un cas que es podria acabar incloent en la Llei d’Amnistia que s’està negociant en el Congrés.

IES Pau Claris : puntada de peu des de l’escala

En la interlocutòria que ara confirma el tribunal, l’instructor va concloure que a l’IES Pau Claris "clarament els responsables de l’operatiu policial no van complir les seues obligacions de supervisió de l’acció dels agents sota la seua responsabilitat, ja que, com s’ha dit en resolucions anteriors en aquest jutjat i per diverses interlocutòries de l’Audiència de Barcelona, l’actuació policial va ser clarament desproporcionada en general."

En aquest es col·legi s’ha identificat al policia que va saltar des d’una escala per donar una puntada de peu sobre un home i estan processats tres agents que apareixen en vídeos llançant escales a baix diverses persones.

Escola Mediterrània : cops de porra a la cara

Sobre l’Escola Mediterrània, on hi va haver 20 denunciants i entre els ferits un home de 82 anys, el jutge relata a partir de les imatges de la jornada: "Els agents es dirigeixen de forma directa cap a la multitud i, sense mediar paraula, advertiment o cap requeriment, comencen a empènyer a les persones allà congregades, iniciant una situació violenta de gran confusió que va augmentant fins el punt d’observar-se persones empeses a terra, una persona amb la cara ensangonada i un agent colpejant amb la seua defensa a la cara de les persones que ja estan desallotjades".

El jutge ha constatat que el responsable del dispositiu va incomplir la normativa policial en ordenar actuar d’aquesta forma, i afegeix que "en aquest col·legi es va dur a terme una autèntica càrrega policial, que per la seua manera de dur-se a terme i la seua falta d’anunci va resultar en diversos resultats lesius."

Processa el cap d’aquest dispositiu, i set policies més, entre qui destaca d’un la seua "actuació especialment greu": va colpejar amb la porra a la cara diverses persones ja desallotjades, va donar puntades de peu a una persona que intentava aixecar-se del terra i va colpejar a la cara una altra persona que intentava ajudar-lo.