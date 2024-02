Ayuso diu que "els nens espanyols de Catalunya" estan sotmesos a "assetjament i odi" i reben un tracte "terrible"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculat aquest divendres el BNG, màxima amenaça per a les opcions del PP a Galícia, a Bildu i ETA, i ha assegurat que un dels seus objectius és "eliminar l'ús de l'espanyol a les escoles" gallegues. En aquest punt, ha fet referència a l'esborrany de la missió del Parlament Europeu sobre la immersió lingüística a Catalunya, i ha afirmat que el document diu que "els nens espanyols de Catalunya" estan sotmesos a "assetjament i odi" i reben un tracte "terrible". Ha fet aquestes manifestacions en un acte electoral del PP a Sanxenxo.

Segons Ayuso, el BNG és un partit que va en coalició a Europa amb ERC i Bildu amb una papereta "encapçalada per un membre d'ETA" i "no dubta a posar a la diana a la Guàrdia Civil", igual que "tot el que signifiqui ser espanyol a Galícia". "Només volen diners d'Espanya, especialment de Madrid, i mai han dit 'no' a res que proposi l'independentisme català o basc, perquè els interessa promoure l'odi a Espanya".

A més, segons Ayuso, el BNG "vol eliminar l'ús de l'espanyol a les escoles". "Aquesta mateixa setmana una missió de l'Eurocambra acaba de denunciar que a Catalunya s'està incomplint la llei vulnerant el dret constitucional de rebre educació en castellà i eliminant el dret dels pares a decidir l'educació dels seus fills", ha dit.

En aquest punt, i tot i que l'esborrany de l'informe parla només de les famílies que han exigit el 25% de les classes en castellà, Ayuso ha afirmat que el document diu que "als nens espanyols de Catalunya se'ls ha sotmès assetjament, a un discurs d'odi i han rebut un tracte terrible". "Ara van pels gallecs", ha dit, però "això és el BNG i el que el PSOE de Sánchez permet que passi a Catalunya".