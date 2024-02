L'equip de Navalni denuncia l'“assassinat” de l'opositor rus i exigeix l'entrega del cos

Kira Iarmix, portaveu i col·laboradora habitual del dirigent opositor rus Aleksei Navalni, va confirmar ahir la seua mort, que va descriure a més com a “assassinat” i va demanar l’entrega del seu cos. “Aleksei Navalni va ser assassinat. La seua mort va ocórrer el 16 de febrer a les 14.17 hores, segons el missatge oficial de la mare d’Aleksei”, va indicar Iarmix en un comunicat publicat a X.

Un altre dels col·laboradors de Navalni, Ivan Jdànov, va assegurar que un funcionari de la presó en la qual estava intern Navalni va indicar a la seua mare que l’opositor va morir per una “síndrome de mort sobtada”.Tanmateix, responsables del Comitè d’Investigació –la policia federal russa– van indicar a un advocat de Navalni que de moment no s’ha determinat la causa de la seua mort, segons va revelar Iarmix en un missatge posterior.La portaveu va relatar que el Comitè d’Investigació va anunciar que no entregaran el cadàver a la família fins que conclogui l’examen oficial. “Estan sempre mentint, literalment. Portant-nos en cercles i esborrant les seues empremtes”, es va lamentar. El Servei Penitenciari Federal del districte autònom rus de Iamàlia-Nènets va anunciar divendres la mort de Navalni, que es trobava complint una pena a 19 anys de presó per extremisme, d’un total de gairebé 30, després de “trobar-se malament durant un passeig”.Més de 230 persones van ser detingudes ahir en concentracions registrades a tot Rússia en record al dissident l’endemà de l’anunci de la seua mort. En total són més de 340 els detinguts des que es va conèixer la mort de l’opositor rus.

L’aprovació dels fons dels EUA a Ucraïna són claus per al seu remunicionament

Ahir, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va dir que el president rus, Vladímir Putin, “assassina qui vol, ja sigui un líder opositor o qualsevol altre”, referint-se a Navalni.A més, segons la seua opinió, el mandatari rus només té dos opcions: “Estar a la presó després de ser jutjat pel Tribunal Internacional de la Haia o ser assassinat per algun dels seus còmplices que ara estan matant per a ell.”

El nou comandant en cap de les Forces Armades d’Ucraïna, Oleksander Sirski, va anunciar ahir la retirada de les tropes ucraïneses de la ciutat d’Avdíivka, situada la província de Donetsk (est), davant de la pressió exercida per Rússia. “Tenint en compte la situació operativa entorn d’Avdíivka, per evitar el setge i preservar la vida i la salut dels militars, he decidit retirar les nostres unitats de la ciutat i passar a la defensa en línies més favorables”, va explicar en una publicació compartida a Facebook.

Ucraïna es retira d’aquest important enclavament a les portes de la ciutat de Donetsk en un moment en què l’Exèrcit va començar a experimentar escassetat en certs tipus de municions a l’espera de l’aprovació de nous fons d’ajuda per part dels Estats Units, on el pols polític entre demòcrates i republicans al Congrés manté bloquejat aquest paquet.Rússia intentava prendre Avdíivka des d’octubre del 2023 i ha patit importants pèrdues en l’ofensiva contra aquesta antiga ciutat industrial. És la primera victòria russa en mesos des de la presa de Bakhmut. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar ahir que les accions de les seues tropes al front només estan limitades per la falta de munició i míssils de llarg abast d’Occident, la qual cosa permet a Rússia adaptar-se a la situació en el camp de batalla. Zelenski i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, van firmar divendres a París un acord de cooperació que inclou l’enviament de 3.000 milions d’euros en ajuda militar a Kíiv.