El PSOE demana a la Mesa del Congrés ampliar el termini per a un nou dictamen de la llei d'amnistia

El Grup Parlamentari Socialista ha sol·licitat a la Mesa del Congrés l'ampliació del termini per a l'emissió d'un nou dictamen de la Proposició de Llei orgànica d'Amnistia per part de la Comissió de Justícia, ja que aquest finalitzarà el dimecres.

La sol·licitud es va realitzar aquest dissabte, a pocs dies que acabi el termini establert per la Mesa el 6 de febrer, quan es va acordar que la Comissió de Justícia emetés un nou dictamen en el termini de quinze dies, segons es destaca en el registre del la Cambra Baixa.

Fonts del Grup Parlamentari Popular han afirmat que amb aquesta petició el PSOE "prepara el terreny per a sotmetre als espanyols a noves cessions", perquè es "demana temps per a continuar digerint les exigències dels seus socis independentistes".

Les fonts citades han destacat el fet que ara, amb aquesta petició, "els mateixos que buscaven un procediment d'urgència i escurçar terminis, encara que fos de manera irregular, ara demanen pròrrogues".

"La Presidència de Sánchez es basa a dir sí a tot el que demanin els seus socis", han subratllat les mateixes fonts que han remarcat que, en l'àmbit de l'independentisme, ja es parla que hi haurà dos tipus de delinqüents: els amnistiats i els indultats.

La proposició de llei d'amnistia no va superar la majoria absoluta que necessitava per a aprovar-se en el Ple del Congrés el passat 30 de gener, ja que Junts va complir la seva amenaça de despenjar-se, i el seu text va ser remès a la Comissió de Justícia per a reobrir la negociació i presentar un altre text en l'hemicicle.