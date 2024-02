Govern i PSC pacten uns pressupostos amb 7.400 milions en educació i habitatge social

El Govern i el PSC van segellar ahir un acord per als pressupostos catalans del 2024 que preveu un augment de recursos per a educació i sanitat i la incorporació de 4.000 pisos nous al parc de lloguer social a Catalunya. El document també incideix en la sequera, amb una dotació de 1.045 milions d’euros, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar la setmana passada. El Govern no en té prou amb el suport dels socialistes per tirar endavant els comptes, i necessitarà com a mínim l’abstenció de Junts o dels comuns, que rebutgen l’impuls del macrocomplex Hard Rock, del qual el pacte amb el PSC no inclou cap referència.

Aragonès i el líder dels socialistes, Salvador Illa, van firmar a la tarda el pacte pels comptes, que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va definir com els “més expansius i socials de la història”. Aquests preveuen 2.442 milions d’euros més que els de l’any 2023, fins arribar als 43.600.El projecte preveu destinar 7.435 milions d’euros al departament d’Educació, un 10% més que el 2023. Inclou una partida de 50 milions per dur a terme millores educatives després dels mals resultats a l’últim informe PISA.Sobre habitatge, fixa incorporar durant aquest any al parc de lloguer social 4.000 habitatges, amb l’objectiu d’assolir els 10.000 el 2026. També es proposa crear 25 jutjats, encara que la decisió i els mitjans depenen de l’Estat.Després que Aragonès anunciés que els comptes destinaran 1.045 milions a la lluita contra la sequera, el pacte amb els socialistes estipula que hi haurà 120 milions per a subvencions a ens locals, així com 86 milions per a millores del reg.En matèria de sanitat, el Govern i PSC van acordar elevar en 144 milions la dotació de la conselleria, i que el 25% del total sigui per a Atenció Primària.Vilagrà va remarcar que l’acord no inclou “ni un euro” per al Hard Rock i va citar els comuns a afegir-se al pacte. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va recordar als de Jéssica Albiach que fa anys que donen suport als pressupostos, i va assegurar que el Hard Rock “era on és ara”.Illa va convidar el comuns i Junts a afegir-se al pacte. “Ajudarem en tot el que puguem, però és el Govern el que ha de negociar”, va reblar.Malgrat no tenir lligada una majoria que garanteixi l’aprovació dels comptes ara per ara, el Govern es reunirà avui per aprovar el projecte pressupostari. Després portarà el text al Parlament perquè la mesa validi la seua tramitació, que podria passar per un debat de totalitat al març i culminaria amb l’aprovació definitiva a mitjans o finals d’abril.

El Govern aprovarà avui el projecte pressupostari i l’enviarà al Parlament sense tenir els vots necessaris

El PP català va denunciar ahir que, amb l’acord dels pressupostos catalans amb el Govern, el PSC “ha renunciat a ser una alternativa” i ha passat a ser “una crossa i el majordom d’ERC”. El líder dels populars, Alejandro Fernández, va assegurar que els socialistes “s’afegeixen a una proposta de pressupostos partint d’una pressió fiscal que és la més alta de totes les comunitats autònomes”. Sobre això, ha deixat clar que “el PP mai no pot donar suport a un pressupost sobre aquest tipus d’ingressos”. Mentrestant, el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va anunciar que presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos. També va acusar la formació que lidera Salvador Illa de “covardia política” al “salvar el separatisme”. Per la seua banda, Vox va denunciar que els socialistes venen presentant-se com a “alternativa a l’independentisme”, però “han acabat per regalar tota la legislatura” al Govern fent de “comparsa”.

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va assenyalar ahir que el pacte pressupostari segellat entre el Govern i el PSC és “insuficient”, i va mantenir el veto al Hard Rock com a condició per donar suport als comptes. “Es queda curt, fa política de pedaços i no va a l’arrel dels problemes estructurals del país”, va afirmar, abans de subratllar que l’acord amb els socialistes “no canvia res”.

A més, Albiach va insistir que perquè els comuns donin suport als pressupostos és “imprescindible” que el Govern de Pere Aragonès “descarti definitivament” el pla director urbanístic del Hard Rock. Així mateix, va assegurar que aquest macroprojecte turístic “perpetua un model d’un país caduc, basat en l’especulació, que ens atansa més al Madrid d’Ayuso que a la Catalunya que volem ser”.Per la seua part, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va denunciar un “intercanvi de cromos” entre els pressupostos de la Generalitat i els de l’Estat. A més, va acusar el PSC de ser “el còmplice necessari que aboca el Govern a continuar amb el seu actual desgavell, amb la mala gestió i el rumb erràtic”. Sales va assegurar que l’Executiu de Pere Aragonès “coneix bé” les mesures que reclama la seua formació i va afegir que “la pilota és a la teulada del Govern”.La CUP va acusar l’Executiu d’“haver tirat la legislatura de la mà del PSC més de dretes de la història”.

Places per a residències a Lleida i pla per a la Mariola

El pacte pressupostari segellat ahir entre el Govern i el PSC inclou la implementació d’un jutjat de primera instància a Lleida, o la redacció l’any 2024 del pla funcional d’una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a la ciutat. El document també fixa l’establiment d’un pla pluriennal a l’increment de places concertades a residències d’ancians a Lleida, així com la redacció del projecte d’un nou equipament residencial per a gent gran a la Seu d’Urgell. A més, preveu desplegar, juntament amb la Paeria de Lleida, les actuacions del programa Barris amb futur al barri de la Mariola.El text inclou un apartat específic sobre actuacions a la Val d’Aran. Contempla augmentar un 5,5% el pressupost del 2024 del Conselh Generau d’Aran, elaborar el projecte d’ampliació i remodelació de l’Hospital de la Val d’Aran (per valor de 600.000 euros) i impulsar el pla del futur centre cultural de Vielha.