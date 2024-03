El xoc d'Aragonès i Albiach pel Hard Rock deixa el pressupost a les portes del fracàs

El Govern i els comuns van intensificar ahir els contactes amb l’objectiu de salvar els pressupostos de la Generalitat per al 2024, abans que avui es votin al Parlament les esmenes a la totalitat que han presentat tots els grups de l’oposició excepte el PSC. Els socialistes eren els únics aliats amb qui comptava l’Executiu al tancament d’aquesta edició per donar suport als seus comptes, insuficient per evitar el veto de la Cambra catalana.

Durant la jornada d’ahir les dos parts es van reunir fins en tres ocasions per provar de desencallar l’acord, amb un obstacle principal, el macrocomplex del Hard Rock, una línia roja per a la formació morada, i necessari per retenir els suports dels socialistes als comptes, segons Esquerra. El primer encontre va tenir lloc al matí entre els equips negociadors habituals. Al migdia se’n va celebrar un altre a què es van afegir el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, acompanyat del diputat Joan Carles Gallego. Davant de la falta d’avenços es va dur a terme una última reunió d’alt nivell entre el president, Pere Aragonès, i la líder de la formació morada, Jéssica Albiach, però el resultat va ser el mateix. D’aquesta forma, malgrat que les dos parts es van conjurar a mantenir el contacte fins a l’últim minut, cada vegada hi ha més opcions que el Parlament acabi tornant els comptes a Palau.Durant les diferents trobades l’Executiu va oferir als comuns una bateria de mesures en polítiques d’habitatge, com 53 milions d’euros per a 550 nous pisos públics o una regulació urgent del lloguer de temporada. També va plantejar 33 milions en beques menjador, 67,5 milions per a la gratuïtat de l’educació infantil 2 o incrementar un 85% a la partida a la salut bucodental, algunes prioritats que havien fixat els comuns en l’àmbit social. Amb tot, el projecte del Hard Rock continua sent l’“escull” que fa trontollar els comptes. I és que l’Executiu descarta comprometre’s a paralitzar el macroprojecte, com els han demanat els morats, insistint que no està a les seues mans. “No tenim marge per aturar una tramitació en marxa, ni tampoc podem forçar els funcionaris perquè facin un informe en contra, això seria prevaricar ”, va afirmar la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja. En aquest sentit, va apuntar que Albiach també té “canals i palanques” a Catalunya i Madrid per forçar els socialistes a renunciar al macroprojecte.Des de l’altre costat, fonts dels comuns van afirmar que la seua intenció és continuar negociant fins que la Generalitat els respongui sobre la seua proposta de moratòria –que van plantejar en el ple monogràfic sobre la sequera– a plantejaments urbanístics en temps de sequera, com a opció per frenar el Hard Rock, una possibilitat que l’Executiu ha descartat públicament. De la mateixa forma, En Comú Podem va assenyalar que no han rebut cap proposta alternativa per part del Govern per intentar salvar aquest escull, atès que els d’Albiach consideren “insuficient” revertir les rebaixes fiscals promeses als inversors del macrocomplex. Amb tot, els comuns mantenen encara viva l’esperança que en les hores que queden se’ls ofereixi algun compromís tangible que els permeti retirar l’esmena a la totalitat contra els comptes. Aquests poden anul·lar-se fins abans de la votació al Parlament, prevista per a aquest migdia.

Si el Parlament rebutja el projecte pressupostari, tornaria al Govern, que n’hauria de fer un de nou ERC podria negar-se a recolzar els comptes de l’Estat si els comuns tomben els de la Generalitat

El Parlament podria tornar a viure avui un episodi com el del juny del 2016, encara que en un context i amb protagonistes molt diferents. Fa gairebé vuit anys, la CUP no va permetre la tramitació dels pressupostos de JxSí amb Carles Puigdemont de president de la Generalitat i Oriol Junqueras de vicepresident i conseller d’Economia. Va ser la primera vegada des de la restauració de la democràcia, el 1980, que els comptes no superaven les esmenes a la totalitat. La CUP va impedir la tramitació i el Govern va haver d’esperar gairebé un any per tornar a tirar endavant un nou pressupost.

El temor que els pressupostos d’aquest any no tirin endavant fa temps que plana sobre el Palau de la Generalitat i sense nous comptes per al 2024 el Govern no descarta cap escenari. Ja fa dies que l’Executiu avisa que, si els comuns tomben els comptes, “hi haurà conseqüències”, i tot apunta que ERC podria negar-se a aprovar els pressupostos de l’Estat. Així mateix, entre les files dels republicans també augmenta el debat sobre què fer a Catalunya. D’una banda, Pere Aragonès podria mantenir la pròrroga pressupostària i intentar negociar partides concretes per ampliar els comptes del 2023, encara que amb poc marge de maniobra. D’altra banda, cada vegada hi ha més veus que estudien l’escenari d’un avenç electoral a Catalunya. El president ha negat en reiterades ocasions que s’estigui plantejant aquesta última opció i la seua intenció és acabar la legislatura el febrer de l’any vinent, quan posaria les urnes.

Junts lamenta que se’ls hagi deixat fora de les negociacions

Junts va sostenir ahir que el president Aragonès “encara té marge per pactar uns pressupostos de país” amb ells, amb condicions com la baixada de la pressió fiscal, però lamenta que per un altre costat “no hi hagi voluntat de negociar”. La vigília del debat en la totalitat al Parlament, la portaveu Mònica Sales va contraposar les reunions que estaven mantenint amb els comuns amb la situació del seu partit, que només ha estat convocat en quatre ocasions. En aquest sentit, Sales va assenyalar que el rebuig als comptes pel Parlament “constataria la debilitat” de l’Executiu. Per la seua part, la CUP va acusar el Govern d’actuar “de forma tova amb el poder” i “de forma intransigent amb les majories i els de baix”. En aquest sentit, va denunciar que Esquerra està “fent” xantatge a la seua esquerra, tant a ells com als comuns, per “blanquejar el model de la sociovergència”.