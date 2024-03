Israel assetja l'hospital Al-Shifa de Gaza i mata un dels dirigents de Hamas

L’Exèrcit israelià va assetjar ahir des de primera hora amb blindats i franctiradors i va atacar per quarta vegada des que va començar la guerra a la Franja l’hospital Al-Shifa de la ciutat de Gaza, el més important de l’enclavament, on va assegurar haver matat “uns 20 terroristes”, entre ells el suposat alt càrrec de Hamas Faiq Mabhouch.

D’altra banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va reiterar en la primera trucada que manté des de mitjans de febrer amb el president dels EUA, Joe Biden, no estar disposat a concloure la guerra, que ja suma més de 31.700 morts, fins “eliminar Hamas”.El comissionat general de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, va acusar el Govern hebreu d’impedir la seua entrada a Rafah, situada al sud de la Franja, per a una visita prevista durant la jornada.L’alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va reiterar que Israel està provocant una fam a Gaza i utilitzant la gana com a arma de guerra en la seua ofensiva.