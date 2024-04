Israel es retira de l'hospital de Shifa a Gaza a les dos setmanes de setge

L’Exèrcit israelià es va retirar ahir de l’hospital de Shifa, a Gaza, després de dos setmanes de setge i on va assegurar haver matat uns 200 suposats milicians. Per la seua banda, els EUA i Israel tractaran les alternatives a una ofensiva sobre Rafah en una videoconferència, després que la delegació israeliana declinés viatjar a Washington en protesta a la resolució de l’ONU per un alto el foc que no va ser vetada pels nord-americans. Paral·lelament, el Parlament israelià va aprovar la coneguda com llei Al-Jazira, que permet tancar mitjans estrangers.

D’altra banda almenys 11 persones van morir en un bombardeig sobre el Consolat iranià a la capital siriana, Damasc, atribuït a Israel. Entre les víctimes hi hauria el comandant de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària iraniana per al Líban i Síria. L’Iran va prometre una dura resposta contra Israel per l’atac. D’altra banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, preveu que Espanya reconegui Palestina com a Estat abans del juliol.