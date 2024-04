Assassina a punyalades el seu fill de cinc anys i fereix la seua parella a Bellcaire d'Empordà

Un nen de cinc anys va ser ahir apunyalat fins a la mort presumptament pel seu pare, que va ser detinguts poc després i que també va ferir de gravetat la seua parella i mare del petit, al domicili en el qual residien a la localitat gironina de Bellcaire d’Empordà, un cas que els Mossos d’Esquadra investiguen com a violència vicària.

El succés va ocórrer cap a les cinc de la matinada de dimarts a dimecres, quan un veí va alertar els Mossos que la dona es trobava ensangonada i demanant ajuda amb el nen en braços. Fins al domicili es van traslladar diverses dotacions de la policia catalana i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que, malgrat els esforços, no van poder fer res per poder salvar la vida del petit. La seua mare, que també presentava ferides per arma blanca, va ser traslladada fins a l’hospital Trueta de Girona, en el qual roman ingressada estable dins de la gravetat.La dona va ser la que va traslladar als agents que havia estat la seua parella, de qui es trobava en procés de separació, la persona que havia comès el crim i s’havia escapat del lloc. Els Mossos van engegar llavors un ampli dispositiu per poder localitzar-lo que va culminar amb la seua detenció sis hores després, cap a les onze del matí, en ple carrer al municipi veí d’Albons. En el moment del seu arrest l’home caminava, amb la roba de treball posada i portava a sobre la navalla que hauria utilitzat per acabar amb la vida del seu fill encara plena de sang. Segons fonts properes al cas, l’home hauria arribat a casa de matinada després d’acabar la seua jornada laboral i hauria atacat primer el nen, que dormia, i després la seua parella. Ella havia comentat al seu entorn que volia deixar la relació, atès que la convivència s’havia tornat insostenible per l’addicció a la droga del sospitós. Entre la parella no constaven procediments oberts per maltractaments, va indicar l’alcalde de Bellcaire d’Empordà, Josep Molinas. L’home va reconèixer parcialment ser l’autor del crim durant una reconstrucció que es va fer ahir a la tarda a l’habitatge.Des de començament d’any cinc menors han perdut la vida en mans dels seus pares o les parelles de les seues mares, cinquanta-quatre des que es van iniciar els registres l’any 2013. Bellcaire d’Empordà, que va decretar tres dies de dol oficial, va guardar ahir un minut de silenci en record del petit i en repulsa del crim.

Clava una pallissa mortal a l’assassí del seu pare

Un jove de 17 anys va ser detingut el passat mes de febrer acusat d’homicidi en grau de temptativa per colpejar en una farmàcia de Rociana del Condado (Huelva) un ancià de setanta-cinc anys, sobre qui pesa una condemna per l’assassinat del pare del detingut, a qui va disparar amb una escopeta en un hort de la seua propietat. Després de la detenció, el jove va ser posat a disposició judicial i roman intern en un centre, mentre que l’ancià va morir fa uns dies, encara que s’investiga si va ser per les ferides provocades pel jove.

Arrestat per matar la seua germana

Un home de 63 anys va ser detingut ahir a Vigo per la Policia Nacional com a suposat autor de l’homicidi de la seua germana, a la qual presumptament va apunyalar al coll en un domicili de la parròquia de Lavadores. L’home presumptament va atacar la seua germana, de setanta-un anys, amb una arma blanca mentre tots dos es trobaven a l’habitatge familiar. L’home estava diagnosticat d’esquizofrènia i s’investiga si els fets podrien ser a causa d’un brot psicòtic.