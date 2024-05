Més de 4.000 persones fugen de la zona de Khàrkiv per la nova ofensiva russa

Les autoritats ucraïneses de Khàrkiv van anunciar ahir que més de 4.000 persones han abandonat les seues llars en diverses poblacions de la regió davant de la nova ofensiva llançada per les forces russes, que van deixar les últimes hores dos morts en atacs contra gairebé una trentena de poblacions.

El governador ucraïnès, Oleg Sinegubov, ha fet saber en el seu compte de Telegram que 4.073 persones han estat evacuades des de divendres, la majoria en les poblacions de Txuhúiv i als voltants de Khàrkiv capital, si bé els 1,3 milions de residents d’aquesta ciutat encara no estan sota amenaça de desplaçament.Així doncs, forces ucraïneses i russes es disputaven ahir el control d’una desena de localitats de Khàrkiv enmig de la nova ofensiva dels efectius de Moscou, que va anunciar durant les últimes hores la presa d’aquestes poblacions, tot i que Kíiv encara no les dona per perdudes.

Paral·lelament, les autoritats russes van denunciar la mort d’almenys cinc persones i una vintena més van resultar ferides per l’impacte d’un projectil ucraïnès, un presumpte míssil balístic, contra un edifici residencial de la ciutat russa de Bélgorod, pròxima a la frontera amb Ucraïna.