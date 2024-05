Israel recupera a Gaza els cossos sense vida de 3 ostatges assassinats a l'octubre

L’Exèrcit israelià va anunciar que ha recuperat els cossos sense vida de tres ostatges que estaven en mans de les milícies palestines de la Franja de Gaza, entre els quals el de la jove alemany-israeliana Shani Louk, de 23 anys. Les imatges de la jove, en les quals apareixia portada per força en una camioneta de milicians de Hamas, durant la massacre al festival Nova del 7 d’octubre, van fer la volta al món. El portaveu castrenc israelià, Daniel Hagari, va assegurar que “no deixarem pedra sense remoure, farem tot el que puguem per trobar els ostatges i tornar-los a casa”. Per la seua banda, el Govern israelià va assegurar davant del Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) que a Gaza hi ha “una guerra tràgica en curs, però no un genocidi”, i va acusar Sud-àfrica de tenir “un clar motiu ulterior” al demanar un alto el foc a la Franja de Gaza perquè busca, va dir, “obtenir avantatge militar per al seu aliat, Hamas, al qual no desitjar veure derrotat”. En un altre ordre de coses, el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el reconeixement de l’Estat de Palestina per part de l’Executiu central no tindrà lloc en el Consell de Ministres de dimarts sinó “en els dies següents”, ja que va dir que han de coordinar-se amb altres països per fer-ho de forma conjunta.