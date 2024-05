Les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan són dues dones i un home de Girona, Figueres i Barcelona

Les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan d'aquest divendres són dues dones i un home. Es tracta d'R.B.R. nascut a Girona; S.V.B., de Figueres; i E.S.V. de Barcelona. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències d'investigació preprocessal per l'atac, que va tenir lloc a Bamian, una zona històricament castigada pel règim talibà.

Els tres catalans morts -a més d'un afganès- formaven part d'un grup més gran, dels quals un altre va resultar ferit, ha estat operat i es troba en estat crític, però conscient, i dos més van resultar il·lesos.

En una nota, la Fiscalia recordat que té atribuïdes les facultats d'investigar amb caràcter preliminar els fets que puguin ser constitutius de delicte i, com que existeixen indicis que es pugui tractar d'un acte de terrorisme, li correspon la competència d'investigar-ho. Per aquest motiu, aquest dissabte al matí s'han obert diligències per determinar els fets, la seva consideració com a delicte de terrorisme, esclarir possibles responsabilitats i adoptar mesures precises per restaurar l'ordre "pertorbat".

El Govern ha mostrat la seva "consternació" per les tres víctimes mortals de l'atac a l'Afganistan d'aquest divendres. L'executiu ha traslladat públicament el condol a les famílies en un moment "dolorós i complex" i demana actuar amb "discreció i respecte", evitant les especulacions. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha assegurat a l'ACN que no els consta, per ara, que hi hagi més catalans al grup que va patir l'atac, i que els turistes eren al país amb un viatge contractat a una agència.

Es desconeix el nombre de persones que formaven el grup i en quin moment es podran repatriar els cossos i els supervivents, tot i que el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha apuntat que serà "les properes hores o demà". El Govern també ha assegurat que col·laboren activament amb l'executiu espanyol. "Ens posem a disposició i continuarem fent seguiment, acompanyant i actuant responsablement amb les administracions corresponents", ha reiterat.

Una conversa amb els il·lesos

El Ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha mantingut aquest dissabte al matí una conversa per telèfon amb dues de les persones il·leses en l'atac a l'Afganistan. Tots dos li han confirmat que es troben bé, ja a Kabul, a l'espera de poder sortir del país "les properes hores o demà". En aquests moments, un grup de diplomàtics espanyols es dirigeix a la capital afganesa des del Pakistan i Qatar, on actualment hi ha l'ambaixador espanyol després de l'arribada dels talibans al poder l'agost del 2021. El govern espanyol assegura que té com a prioritat atendre les "víctimes i la resta d'afectats", a més d'iniciar els tràmits de repatriació dels cossos i el trasllat del ferit "quan les circumstàncies mèdiques ho permetin".

Segons un testimoni, el grup estava en un mercat de Bamian quan una persona va començar a disparar des d'un carreró. Hi hauria quatre detinguts. "El modus operandi fa pensar en un atemptat, però no vull especular. Tindrem informació aviat i tot s'aclarirà", ha defensat el ministre a RAC1 i Catalunya Ràdio.

L'atemptat d'aquest divendres ha tingut lloc, precisament, en una zona històricament castigada pel règim talibà. Es tracta d'un grup de sis ciutadans, que formaven part d'un grup més gran d'una quinzena de turistes, tres dels quals han mort -com també un d'afganès-; dos més han resultat il·lesos; i un altre va resultar ferit, ha estat operat i es troba en estat crític, però conscient.

Albares no ha pogut concretar en quin moment exactament podran executar la repatriació. Pel que fa als il·lesos, preveu que es pugui fer "en les pròximes hores o demà", mentre que en el cas de la dona ferida s'haurà de veure l'evolució del seu estat de salut abans de traslladar-la.No ha descartat que, a més del presumpta responsable dels trets, n'hi pogués haver "d’altres".

Una tragèdia que "podia passar"

Albares ha recordat que el govern espanyol desaconsella viatjar en qualsevol punt del país pel risc d'atemptat o segrest. "Era clar que això podia passar", ha afegit. En aquest sentit, ha afirmat que "no hi ha zones segures" i que es preveia que podia passar.

"No té cap justificació, és una barbaritat disparar contra ciutadans i m'ha impactat enormement, però en qualsevol punt d'Afganistan aquest risc existeix i, per això, desaconsellem anar-hi", ha detallat. Alhora, assegura que del primer relat que se’ns n’ha fet, sembla que es tracta d'un atac "indiscriminat": "a l’Afganistan, aquesta mena de situacions passen molt sovint, quan hi ha ciutadans occidentals". Sembla que els turistes havien contractat el viatge, però Albares ha descartat que es puguin demanar responsabilitats, ja que les recomanacions no són llei i "no hi ha sanció si no es compleixen".

És per aquest motiu, assegura, que es va tancar l'ambaixada al país des de la irrupció dels talibans al poder i, de manera "discreta", encara estan repatriant col·laboradors. El personal diplomàtic s'està desplaçant a l'Afganistan des del Pakistan i Doha.

Alhora, el ministre assegura que "ni reconeixem ni el reconeixeran" el règim talibà per una violació reiterada dels drets humans, sobretot el de les dones, però mantenen contacte amb el govern de facto.