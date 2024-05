Trump, culpable de 34 càrrecs per ocultar pagaments a una exactriu porno

Els dotze membres del jurat del primer judici penal contra l’expresident dels Estats Units Donald Trump van declarar ahir culpable al magnat de 34 càrrecs per falsificació de registres comercials dins d’una trama en la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l’exactriu porno Stormy Daniels per comprar el seu silenci. El jurat, que ha demanat revisar diverses parts del testimoni i tornar a escoltar les instruccions del jutge, ha deliberat durant més de 9 hores en dos dies per arribar a aquesta conclusió.

El jutge Juan Merchan va fixar la lectura de la sentència per al proper 11 de juliol. El jutge pot condemnar Trump a una pena que va des de la llibertat condicional fins als quatre anys de presó, i si bé cap article de la Constitució impedeix a un convicte presentar-se com a president, ningú no ha deixat encara gaire clar si el càrrec podria exercir-se des d’una presó.Amb aquesta sentència, Trump es converteix en el primer president dels Estats Units a ser condemnat penalment en el marc d’un cas que l’exmandatari ha denunciat en nombroses ocasions com una “caça de bruixes” en contra seu instigada per l’actual Administració Biden.El magnat va afirmar tot just sortir de la sala que ha estat un judici “manipulat” i liderat per un jutge “corrupte”. “El veritable veredicte serà el 5 de novembre per part del poble”, va assenyalar, en al·lusió a les eleccions presidencials.Trump també va qualificar el procés de “vergonya” i va insistir en la tesi que el cas ha estat instigat per l’Administració Biden “per ferir un oponent” de cara a les presidencials. “Som una nació en decadència”, va ressaltar.L’antic mandatari nord-americà ha estat multat en nombroses ocasions durant el judici per saltar-se l’ordre de silenci que va imposar Merchan en contra seu a causa dels comentaris del magnat contra testimonis a les seues xarxes socials, especialment contra el seu antic advocat, Michael Cohen, qui va efectuar el pagament a Daniels. L’equip de campanya del president Joe Biden va declarar que “ningú no està per sobre de la llei”. “Trump sempre ha cregut erròniament que mai no afrontaria conseqüències per violar la llei per al seu benefici personal. Però el veredicte no canvia el fet que el poble nord-americà afronta una realitat simple”, va dir el director de comunicacions de la campanya de Biden, Michael Tyler.