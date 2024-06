Ayuso atorga un guardó a Milei i el Govern central l'acusa de “deslleialtat institucional”

Una nova visita a Madrid del president de l’Argentina, Javier Milei, ha obert un nou enfrontament entre el Govern central i l’Executiu madrileny, després que Isabel Díaz Ayuso hagi decidit condecorar-lo enmig del conflicte diplomàtic entre Moncloa i la Casa Rosada. El mandatari argentí visitarà avui per segona vegada Espanya després de les tensions de l’última visita, que van acabar amb la retirada per part de les autoritats espanyoles de l’ambaixadora a l’Argentina, arran que Milei digués “corrupta” a la dona de Pedro Sánchez en un acte de Vox.

Tal com va passar en aquesta primera visita, Milei no mantindrà cap trobada oficial amb el Govern espanyol, com acostuma a ser habitual en les visites de dirigents estrangers, la qual cosa l’Executiu central va titllar ahir de “sorprenent i anòmal”. Tanmateix, Milei, que al principi venia a rebre el premi de l’Institut Juan de Mariana per la defensa de les idees de la llibertat, sí que es reunirà amb la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que li entregarà la medalla internacional de la Comunitat de Madrid.El Govern madrileny va justificar ahir el premi “pels vincles històrics, culturals, lingüístics i econòmics” de l’Argentina amb la regió. A més, Ayuso va reivindicar que el seu Executiu no té “la culpa” que el president argentí faci un viatge institucional a Espanya i no es reuneixi amb el Govern de l’Estat, que ha provocat “una crisi democràtica i que insulta constantment”. El Govern espanyol, tanmateix, va considerar que això és un acte de “deslleialtat institucional” per part de la presidenta madrilenya, ja que aquesta no ha comunicat la trobada, i perquè segons l’Executiu central Milei “ha mostrat una actitud reiterada de recerca de la confrontació i l’ofensa a les nostres institucions i a la nostra democràcia”. Així, diversos ministres van carregar contra la decisió d’Ayuso. La de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va criticar que s’entregui una medalla a “qui està empobrint un país, retallant i dilapidant tots els drets socials” i per al titular de Cultura, Ernest Urtasun, és “del tot menyspreable que es premiïn personatges així”.Per la seua part, des de Génova van emmarcar en la normalitat i en les competències autonòmiques que té Isabel Díaz Ayuso la reunió amb Milei. “No entenem quina és la notícia i per què el Govern central vol ampliar aquesta bretxa amb un país germà”, van assenyalar des del PP.

Rebutjada una denúncia per les morts a les residències

El Tribunal Suprem ha arxivat una denúncia contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la mort de 7.291 persones a les residències de la regió durant la pandèmia de la covid-19. La Sala Penal de l’alt tribunal va inadmetre ahir una denúncia presentada per un particular contra la presidenta madrilenya per suposats delictes d’homicidi imprudent, omissió del deure de socors, dret a tractament mèdic i delicte de prevaricació amb l’agreujant de premeditació. El Tribunal va explicar que la denúncia no pot prosperar a l’estar plantejada en uns termes genèrics i indeterminats, i al requerir-se, en seu penal, “vincular el traspàs de persones concretes amb mesures concretes o decisions adoptades per la persona denunciada”, la qual cosa a la denúncia no s’indica. Amb tot, deixa clar que l’arxivament no és “un aval a les polítiques sanitàries que es van aplicar”.