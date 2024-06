Le Pen demana una majoria absoluta en la segona volta per la "llibertat, seguretat i fraternitat"

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La líder del partit d’extrema dreta Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha agraït els vots que li han donat la victòria en la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge i ha fet una crida a aconseguir una majoria absoluta en la segona volta, prevista per a d’aquí a set dies.

"Necessitem una majoria absoluta. Una participació tan elevada dona una força particular al vot", ha destacat Le Pen. Així, ha demanat de posar en marxa "la recuperació de França". "Els demano que s’uneixin a la coalició de llibertat, seguretat i fraternitat. Mobilitza’t perquè guanyi el poble!", ha etzibat entre aplaudiments dels seus simpatitzants.

La dirigent de la formació d’extrema dreta ha agraït en particular el vot dels electors de l’11a circumscripció de Pas de Calais que l’han elegit per a un escó directament en primera volta. A més s’ha felicitat pels resultats que han "esborrat per complet" al bloc que donava suport a l’actual president, Emmanuel Macron.

Le Pen ha demanat anar "amb compte" amb qui "utilitzant pors injustificades o amenaces inventades, només volen perpetuar un sistema que ha fracassat". En aquest sentit, ha subratllat que "cap francès no perdrà drets". "Al contrari, els drets estaran garantits i, quan la situació ho permeti, se’n crearan altres de nous", ha promès.

"Pel bé de tots els meus estimats compatriotes aquest 30 de juny de 2024 renaix l’esperança al país, el 7 de juliol mobilitzin-se perquè guanyi el poble! Visca la República! Viva França!", ha reblat.

D’altra banda, un portaveu de l’Agrupació Nacional, Laure Lavalette, ha demanat "d’esperar fins la setmana vinent". "Nosaltres encarnem seguretat, identitat i el Nuevo Frente Popular encarna al contrari: una immigració massiva. Jordan Bardella vol unir la gent. Els dic a tots els francesos que s’uneixin a aquesta gran alternança, per canviar de veritat," ha afirmat en TF1.