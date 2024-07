El PP proposa desplegar l'Exèrcit per evitar l'arribada de pasteresEl Govern alerta de la seua “deriva ultra”

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va advertir ahir que el Govern central té mitjans per al control de les fronteres que no està utilitzant i, entre aquests, va apuntar a l’ús de les Forces Armades per impedir l’arribada d’immigrants il·legals. “Demanem al Govern d’Espanya que faci la seua feina i que freni d’una vegada aquesta arribada massiva d’immigrants a les nostres fronteres de manera il·legal i a través de màfies que estan posant en perill la vida d’aquestes persones”, va reclamar en una entrevista a Antena 3. Així mateix, com ja va fer aquest dimecres el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assenyalar també la necessitat d’implicar la Unió Europea en la protecció de la frontera sud atesa la “incompetència manifesta” de l’Executiu espanyol. El Govern estatal va sortir en bloc contra la proposta llançada pels populars, que consideren que no és necessària perquè s’allunya de les comeses que la Constitució confereix a l’Exèrcit. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va desqualificar la proposta de Tellado, que va titllar d’“irresponsabilitat màxima”, alhora que el va acusar de “desconeixement” d’aquesta política.

D’altra banda, un 60% dels catalans consideren que els immigrants reben més de l’Estat, en forma de serveis públics, del que aporten. Un 29% creu que reben molt més del que aporten i un 31% considera que reben més del que aporten, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Un 26% estima que els immigrants reben tant com aporten i un 11% diu que reben menys o molt menys. A més, un 48% entén que hi ha massa immigrants, mentre que un 24% assegura que hi ha un número adequat. Un 4% creu que en calen més.