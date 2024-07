Rovira pren el control de la negociació amb els socialistes al tornar “més forta”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va reivindicar ahir des del Parlament que ha tornat de Suïssa per continuar lluitant “amb més convicció política i més fortalesa personal”. Així ho va afirmar en l’acte de rebuda liderada pel president de la Cambra, Josep Rull, en el qual hi va haver presents diputats i exdiputats de PSC, Junts, ERC, comuns i la CUP. Per la seua part, Rull va alertar que “l’exili no ha acabat” i que encara queden tres “represaliats” que no han pogut tornar a casa, amb referència als diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig i l’exconseller Toni Comín. En aquest sentit, va fer una crida a “tornar a rebel·lar-se cívicament i democràticament” davant de l’amenaça “clara” que siguin detinguts i empresonats si tornen a Catalunya.

Rovira, que feia més de sis anys que no trepitjava el Parlament, va començar el seu discurs assegurant que aquests primers dies després de la seua tornada estan sent “molt intensos” perquè hi ha “molt treball” per fer. I és que la seua tornada coincideix amb les negociacions amb el PSC per a una eventual investidura que ara pot pilotar presencialment. En aquest sentit, dilluns es va trobar amb la dirigent socialista que lidera les negociacions, Lluïsa Moret, per posar les bases per a un possible acord.