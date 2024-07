Mor una persona al pàrquing del Monegros Desert Festival

Un home va morir ahir a la tarda en un pàrquing del Monegros Desert Festival. Les autoritats han descartat causes violentes en la mort. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil, sota la coordinació del jutjat de guàrdia de Fraga, ha assumit la investigació del cas. La jutgessa de guàrdia ha autoritzat l’aixecament del cadàver, que ha estat traslladat a l’Institut de Medicina Legal d’Aragó (IMLA) per a la realització de l’autòpsia. La identitat i l’edat del mort no han estat revelades.