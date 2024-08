Israel ordena evacuacions al sud de Gaza mentre es prepara davant l'amenaça de l'Iran

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit israelià continua fustigant la Franja de Gaza, on ahir van morir més de 40 persones, i va tornar a ordenar l’evacuació de múltiples barris orientals de la localitat del sud de Khan Yunis preveient una futura operació militar contra milicians palestins. Mentrestant, els esforços diplomàtics per evitar un conflicte a la regió es multipliquen, després que l’Iran hagi amenaçat Israel amb un gran atac per l’assassinat a Teheran de l’anterior líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. Els EUA intenten calmar la situació i insisteixen que les negociacions per arribar a un alto el foc es troben en la “fase final”.

Amb tot, Teheran va tancar ahir a la matinada el seu espai aeri a l’aviació civil durant tres hores per fer exercicis militars, generant més confusió i temor a un atac que alguns preveuen imminent.D’altra banda, el grup xiïta libanès Hezbollah planeja atacar Israel en els propers dies, segons la cadena CNN. Hezbollah, que ha jurat revenja per la mort en un atac israelià a Beirut el 30 de juliol del seu líder militar, Fuad Shukr, estudia una operació militar contra Israel independentment del que decideixi fer l’Iran.En aquest context, el ministre de Defensa israeliana va assegurar que “davant dels intents de l’enemic de sembrar por en el front intern, hem de continuar amb un estil de vida normal en la mesura que sigui possible”.L’Exèrcit israelià va publicar imatges del que diu que són passadissos utilitzats per les milícies palestines entre habitatges de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. “Van ser dissenyats per ser utilitzats en emboscades contra les tropes israelianes, utilitzant la població civil com a escuts humans”, va dir.

L’Autoritat Palestina demana detenir un ministre israelià que va defensar matar de gana els gazians

D’altra banda, l’Autoritat Palestina ha demanat al Tribunal Penal Internacional que emeti una ordre d’arrest contra el ministre de Finances d’Israel, l’ultranacionalista Bezalel Smotrich, per defensar dilluns que matar de gana palestins podria estar “justificat”.L’ONG israeliana B’Tselem ha publicat un informe que relata presumptes violacions i tortures a presos palestins efectuats per soldats de Jerusalem. En el text, publicat poc després que cinc militars fossin arrestats per sodomitzar un detingut fins a ferir-lo de gravetat a la presó de Sde Teiman, un pres relata com un soldat el va despullar i va intentar introduir-la una pastanaga per l’anus mentre la resta de carcellers gravaven l’escena.

Netanyahu s’aferra al càrrec malgrat la tensió al seu Govern

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que mantindrà el càrrec tant com pugui, malgrat les crítiques rebudes i la tensió en el si del seu Govern per la gestió del conflicte amb Hamas. En una entrevista a la revista nord-americana Time, el mandatari ha evitat disculpar-se per no haver impedit l’atac del 7 d’octubre, mentre que afirma que el seu principal error va ser cedir a la resistència del seu Gabinet de Seguretat a emprendre una guerra oberta. Afirma que “en tot cas, no vaig qüestionar prou la suposició que era comuna a totes les agències de seguretat” que Hamas no atacaria.Paral·lelament, el ministre de Seguretat Nacional israeliana, Itamar Ben-Gvir, va recordar ahir a Netanyahu que el que va ser cap de Govern durant la Guerra dels Sis Dies, Levi Eshkol, “no va esperar” per llançar atacs preventius davant de possibles ofensives dels seus rivals.