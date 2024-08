El lleidatà Estela es perfila com a nou cap dels Mossos d'Esquadra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Maria Estela (Alcarràs, 1970) es perfila com a substitut d’Eduard Sallent com a comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, segons va avançar ahir El País. El lleidatà ja va ser cap dels Mossos entre desembre del 2021 i octubre del 2022, precisament amb Sallent com a segon. Estela va ser destituït com a cap dels Mossos l’octubre del 2022 després d’una reunió amb el conseller Joan Ignasi Elena, en la qual el lleidatà es va negar a presentar la seua dimissió. El conseller va prendre la decisió de fer fora Estela després de les tensions internes generades pel seu lideratge, amb el pols que va plantejar al conseller d’Interior mesos abans en el qual amenaçava de deixar el càrrec si no es feia fora el comissari Eduard Sallent al·legant ingerències polítiques de l’actual cap dels Mossos. Precisament, el conseller en funcions Elena i el comissari Sallent van encapçalar aquest divendres la roda de premsa per donar explicacions pel fiasco de la no-detenció la vigília de Carles Puigdemont, sobre qui va carregar totes les culpes, en una intervenció sense autocrítica. Juntament amb Estela, i com ha pogut saber aquest diari, també es troba un altre possible recanvi lleidatà per ser el nou cap dels Mossos. És David Boneta (Tremp, 1970). Actualment és el cap de la Comissaria Superior Territorial. Boneta, amb una dilatada trajectòria, va ser entre els anys 2011 i 2017 cap de l’Àrea Bàsica Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell fins que va ascendir a comissari, passant a dirigir la regió policial Camp de Tarragona. També ha passat per la direcció operativa del cos.

Illa ultimava ahir el seu nou Govern, que previsiblement farà públic avui. Els únics consellers que ja es coneixen són Núria Parlon, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, com a consellera d’Interior i amb Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos; Albert Dalmau, gerent de l’ajuntament de Barcelona per dirigir el departament de Presidència; i Alícia Romero, al capdavant d’Economia i Hisenda. Romero serà l’encarregada de pilotar la reforma del finançament.

Presa de possessió amb una àmplia representació de Lleida

La presa de possessió de Salvador Illa va comptar amb una àmplia representació de les comarques de Lleida, entre els quals va destacar l’alcalde de la capital del Segrià, Fèlix Larrosa, la síndica d’Aran, Maria Vergés Pérez, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, el subdelegat del Govern, José Crespín, el diputat i secretari d’Empresa i Polítiques de Muntanya del PSC, Òscar Ordeig, el senador del partit Dionís Oña, i el secretari general d’Universitats, Francisco García, a més de la històrica socialista Tere Cunillera, que va ostentar entre altres càrrecs el de delegada del Govern a Catalunya. També van acudir-hi, entre d’altres, les també lleidatanes Marta Vilalta, secretària adjunta i portaveu d’Esquerra, i la consellera en funcions d’Educació, la també republicana Anna Simó.