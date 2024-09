Els ultres alemanys vencen en un estat per primera vegada des de la II Guerra Mundial

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) amb el 33,2 per cent dels vots, segons projeccions, va ser la formació més votada a les eleccions celebrades ahir a l’estat alemany de Turíngia, amb la qual cosa aconseguiria un resultat històric que suposa la primera victòria de la ultradreta en un parlament alemany des de la II Guerra Mundial.

AfD s’ha imposat clarament a Turíngia al partit conservador Unió Cristiana Demòcrata (CDU) amb el 23,9 per cent dels vots, que sí que ha aconseguit mantenir el primer lloc en les eleccions celebrades a Saxònia també ahir. Allà, la CDU va aconseguir un 31,7 per cent de suport, lleugerament davant d’AfD (31,4%), sempre segons les projeccions encara provisionals.Darrere dels dos estats se situa l’Alianza Sahra Wagenknecht–Per la Raó i la Justícia (BSW), una formació amb un discurs que inclou des de la política econòmica comunista fins a la retòrica antiimmigració pròpia d’AfD. A Saxònia aconseguiria un 11,4 per cent dels vots, mentre que a Turíngia obtindria un 15,4 per cent a l’espera de resultats oficials.A Saxònia la quarta posició és per al Partit Socialdemòcrata (SPD) del canceller Olf Scholz, que aconseguiria el 7,8 per cent dels vots, seguit d’Els Verds (5,5%), més de tres punts menys que fa cinc anys. Per la seua banda, l’Esquerra (4,3%) es quedaria fora del parlament regional.A Turíngia, el candidat de la CDU, Mario Voigt, va reivindicar ja les seues opcions de formar govern. “Nosaltres, com la CDU, també veiem això com una oportunitat per a un canvi polític sota la direcció de la CDU”, va declarar Voigt des d’Erfurt. A més, va anunciar que obrirà converses amb l’SPD pel seu “resultat molt respectable malgrat el vent en contra de la coalició del semàfor de Berlín”.Tanmateix, el candidat d’AfD a Turíngia, Björn Höcke, “va advertir” davant de la possibilitat de deixar fora el seu partit. “Qui vulgui estabilitat a Turíngia ha d’incloure AfD. Qualsevol coalició sense AfD no farà cap bé a aquest estat”, va argumentar. La colíder d’AfD, Alice Weidel, va destacar l’“èxit històric” de les eleccions. “Som la força més votada a l’estat per primera vegada (a Turíngia). A Saxònia també AfD tindrà els millors resultats”, segons Weidel, que va considerar aquests resultats “un càstig per a la coalició semàfor” que governa a nivell federal.

Polònia “perdona però no oblida” en el 85 aniversari de la invasió nazi

El president de Polònia, Andrezj Duda, va declarar ahir que el seu país “perdona però no oblida” la invasió de les forces de l’Alemanya nazi l’1 de setembre del 1939, durant la cerimònia que commemora el 85 aniversari de l’esdeveniment detonant de la II Guerra Mundial.Aquell dia, una setmana després de la firma del pacte de no-agressió amb la Unió Soviètica i hores després que Berlín denunciés un atac polonès inexistent a la frontera, les divisions alemanyes van començar a travessar la línia de separació entre ambdós països. Les forces de Moscou se sumarien a la invasió dos setmanes després.Duda procedeix de les files del partit conservador Llei i Justícia, que va governar Polònia entre 2015 i 2023, en un moment d’autèntic deteriorament de les seues relacions amb Berlín, amb la retòrica antialemanya i les demandes de compensacions per un total d’1,3 bilions d’euros.