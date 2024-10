L'Estat expulsa al Marroc un dels gihadistes condemnats pels atemptats del 17-A de Barcelona i Cambrils

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de l'Interior ha expulsat de l'Estat Said Ben Iazza, un dels tres gihadistes condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017. Ho ha avançat 'El País' i ho ha pogut confirmar l'ACN. L'expulsió va tenir lloc el passat mes d'abril, després que li fos revocat el permís de residència i que el Tribunal Suprem (TS) dictés la sentencia definitiva sobre els fets del 17-A. Inicialment l'home va ser condemnat a vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista. El jutge va determinar que tot i no haver participat directament en els atemptats, va deixar una furgoneta als membres de la cèl·lula de Ripoll i va proporcionar-los documentació que van fer servir per comprar material explosiu.

Amb tot, posteriorment l'alt tribunal va rebaixar-li la pena en considerar que va actuar per imprudència.