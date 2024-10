L'actriu Elisa Mouliaá, sobre Errejón: “Em va tancar i va començar a tocar-me i besar-me”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Elisa Mouliaá ha estat la primera a denunciar davant de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional el ja exdiputat de Sumar al Congrés Íñigo Errejón per un presumpte delicte de violència sexual, mentre que en xarxes socials almenys una dotzena de dones més afirmen haver patit aquest tipus de comportaments per part de l’exdiputat.

Segons la denúncia, els fets van tenir lloc entre finals del 2021 i principis del 2022, al domicili d’un amic de l’actriu. La intèrpret explica que va conèixer Errejón durant la presentació del seu llibre després de més d’un any conversant a través de les xarxes socials. Durant l’esdeveniment van parlar i van decidir anar a prendre una cervesa i Errejón va mantenir una actitud “correcta”. Mouliaá el va convidar a assistir a una festa a casa d’un amic. Ell va accedir a acompanyar-la i quan anaven al cotxe va començar a tenir una “actitud dominant” amb ella imposant-li “regles” com no allunyar-se gaire d’ell i que aquella nit li fes un petó. Una vegada a l’ascensor de l’immoble de la festa Errejón la va agafar fortament de la cintura i la va besar amb un comportament que qualifica de “violent i intimidador”. Ja durant la festa, l’exportaveu parlamentari la va agafar fort del braç i la va introduir en una habitació, passant la balda i començant de nou a besar-la i tocar-la a les seues zones íntimes sense consentiment. La demandant descriu que li va treure el sostenidor mentre li proferia frases “lascives” i que tot seguit la va empènyer sobre el llit, es va treure el membre viril i va començar a llepar-li els pits. Mouliaá afirma que aquesta actitud “la va paralitzar”. Quan per fi li va dir que volia sortir de l’habitació, l’exdiputat va respondre que ho faria amb la condició que ambdós se n’anessin de la festa al seu domicili. L’actriu hi va accedir perquè la situació acabés. Durant el trajecte, la intèrpret explica que li va trucar el pare de la seua filla per comentar-li que la nena tenia febre i que Errejón va mantenir una postura “freda i impassible”. Finalment, va accedir a portar-la a la seua residència i allà va intentar besar-la de nou. Llavors ella diu que li va exclamar: “Íñigo, només sí és sí. Sembla mentida que m’estigui passant això amb tu.”La denúncia ha recaigut per repartiment al Jutjat d’Instrucció Número 47 de Madrid, a càrrec del jutge Adolfo Carretero, que va estar a càrrec de la investigació del denominat cas mascaretes de l’ajuntament de Madrid. Els fets relatats per la intèrpret podrien ser constitutius d’un delicte d’agressió sexual castigat amb penes que van d’1 a 5 anys de presó.

El PP insisteix que es va ocultar i el Govern promet tolerància zero

El cas de violència masclista que va forçar la dimissió d’Íñigo Errejón ha donat més ales a la dreta per continuar carregant contra els partits del Govern de coalició, tocats ja pels casos de corrupció que escatxiguen el PSOE. El PP i Vox van acusar Sumar d’encobrir les acusacions sobre el seu ja exportaveu al Congrés, mentre que el Govern va intentar defensar-se assegurant que tindrà “tolerància zero” i advocant perquè caigui tot el pes de la llei sobre Errejón. Sumar va assegurar ahir que va obrir una investigació dimarts al tenir coneixement de les actituds d’Errejón, no obstant, la seua gestió no va convèncer el PP, que va exigir responsabilitats a Yolanda Díaz i va demanar el cessament de qui hagi encobert aquests comportaments. En aquesta línia, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar que l’esquerra perd “la seua pancarta del feminisme” i va apuntar que “això ve des de fa molt de temps enrere”.