El jutge obre investigació a Errejón per l'agressió sexual a Mouliaá

El titular del Jutjat d’Instrucció Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, es va declarar ahir competent per investigar la denúncia que va presentar l’actriu Elisa Mouliaá contra l’exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, dijous passat davant de la Policia Nacional, que podrien ser constitutius d’un delicte d’agressió sexual castigat amb fins a 5 anys de presó. Una vegada confirmat que ja no és aforat, el magistrat arranca oficialment la investigació penal, en la qual preveu prendre declaració a la denunciant i, posteriorment, citarà Íñigo Errejón. Per una altra banda, l’exconcursant de Gran Hermano i col·laboradora televisiva Aída Nízar va presentar dilluns la que seria la segona denúncia contra Errejón a la comissaria de Marbella per uns fets que van tenir lloc el 2025 a Madrid, on l’exportaveu hauria besat i flagel·lat les natges a la col·laboradora.

La marxa d’Íñigo Errejón, que tindrà dret a una indemnització propera als 25.000 euros pels seus gairebé vuit anys de diputat, ha obert una bretxa entre els partits progressistes. Tanmateix, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va decidir fer pinya amb Sumar i Yolanda Díaz i els va manifestar el seu “suport total”.

L’alcalde popular d’Estepona, denunciat per assetjament

El PP es va veure ahir obligat a fer front a acusacions sobre suposats casos d’assetjament sexual contra dos dels seus alcaldes –un dels quals ja desmentit per les dones presumptament afectades– i que van desencadenar les crítiques del Govern central i peticions de responsabilitats per part del PSOE. L’alcalde d’Estepona, José María García Urbano, ha estat denunciat per un policia local que l’acusa d’agredir-lo sexualment a ell i a la seua parella sentimental sota l’amenaça que podia perdre el seu lloc de treball. Sobre aquest cas Génova es va remetre a l’actuació del PP andalús, davant d’una qüestió ja judicialitzada. L’altre cas apunta el senador i alcalde d’Algesires, José Antonio Landaluce, contra ell no consten, segons el PP, denúncies “ni públiques ni privades”. Les acusacions en contra seu provenen del canal de l’eurodiputat Luis Alvise Pérez, però les regidores implicades en el suposat cas d’assetjaments sexual van negar taxativament aquestes informacions.