Trump dona per segura la seua victòria davant d'una Harris que avisa del valor de cada vot

Els nord-americans estaven cridats ahir a les urnes amb centres de votació blindats per temor a un esclat de la violència i l’objectiu d’elegir entre la vicepresidenta i candidata demòcrata, Kamala Harris, i el seu rival, l’expresident republicà Donald Trump (2017-2021) sense la certesa de conèixer un clar vencedor.

Trump va votar ahir en un col·legi electoral de Palm Beach, a l’estat de Florida, acompanyat de la seua esposa, Melania, abans de prometre als periodistes que l’esperaven que reconeixerà la seua derrota “si les eleccions són netes”. “Si perdo unes eleccions, si són netes, seria el primer a reconèixer-ho”, va dir Trump, després de dir “bojos” als que han assegurat durant la campanya que no acceptaria cap altre resultat que no fos vèncer en aquestes presidencials. No obstant, el candidat republicà va dir sentir-se “molt confiat” per a la nit electoral i que està convençut que guanyarà, descartant fins i tot que les eleccions siguin tan ajustades com vaticinen les enquestes. “He sentit que ens està anant molt bé a tot arreu (...) Ni s’hi atansarà” confiava en la jornada electoral l’expresident, que va destacar aquesta última campanya com la “millor” de les tres que ha tingut en les seues aspiracions d’arribar a la Casa Blanca. Malgrat haver-se mostrat convençut del seu triomf davant dels mitjans, Trump no va perdre l’ocasió de protestar pel sistema electoral nord-americà, al qual va retreure tardar massa a oferir els resultats. Posteriorment, a la seu de campanya, a Palm Beach, l’expresident nord-americà va descartar haver d’adreçar-se als seus electors per demanar-los que no es produeixin aldarulls en cas de derrota.Per la seua part, la vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata, Kamala Harris, que ja va votar fa uns dies per correu, va aprofitar ahir per fer entrevistes d’última hora en emissores de ràdio locals per connectar amb votants indecisos, abordant temes com l’economia, la immigració i la polarització al país. Fins i tot va aparèixer per sorpresa a la seu del seu partit a Washington per trucar per telèfon a votants i animar-los a exercir el seu dret. El seu equip encarava la jornada electoral amb “paciència” davant de la possibilitat que el càlcul s’allargui, especialment en estats clau on les enquestes prediuen una contesa molt ajustada. “Serem pacients”, va afirmar la directora de campanya de Harris, Jen O’Malley Dillon. La seua victòria seria històrica: una dona, negra i d’ascendència asiàtica. El candidat demòcrata a la vicepresidència, Tim Walz, va admetre que els EUA estan dividits i va animar tota la ciutadania a votar perquè, segons la seua opinió, la decisió “no pot ser més clara”.L’analista Nate Silver, un dels pronosticadors més populars i seguits dels Estats Units, va posar ahir Kamala Harris al davant de Donald Trump, encara que per una diferència llevíssima, en l’última simulació d’escenaris electorals del seu model predictiu.Val a recordar, que a banda de l’elecció del nou inquilí de la Casa Blanca, els nord-americans han de decidir a més la Cambra de Representants i un terç del Senat, que també serà clau a l’hora de la llibertat per governar el nou president dels Estats Units.