El Govern suspèn classes i restringeix la mobilitat dimecres a cinc comarques de Tarragona i l'Ebre per la dana

Publicat per ACN / Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern suspèn les classes d’escoles i universitats i restringeix la mobilitat a cinc comarques aquest dimecres per la previsió de pluges intenses. Les comarques on s’aplicaran les restriccions són el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Ho ha anunciat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha explicat que es publicarà una resolució i s’enviarà una alerta als mòbils de les comarques afectades per informar-ne a la ciutadania. Parlon ha indicat que les restriccions a la mobilitat no essencial estaran vigents des de les sis del matí i fins a la mitjanit i també ha dit que es recomana el teletreball.

A les comarques esmentades s’hi han d’aplicar les limitacions següents:

Restringir la mobilitat, excepte situacions de causa major i per als serveis essencials que es detallen.

Suspendre l’activitat educativa, universitària, esportiva i centres adscrits a universitats i centres de recerca.

Suspendre l'activitat dels serveis d'acolliment diürn, centres de dia per a persones grans, persones amb discapacitat i de salut mental.

En cas de risc, traslladar tota l'activitat de centres residencials per a persones grans, persones amb discapacitat i de salut mental a plantes superiors, i en cas que no se’n disposi, traslladar-les temporalment a altres equipaments residencials o sanitaris.

La Generalitat ha alertat de restriccions en la mobilitat per aquest dimecres a través de la seva pàgina web

En alguns punts es pot arribar als 100 litres en 24 hores si bé les prediccions poden ser “canviants”. La consellera ha dit també que és possible que dijous al matí la dana s’allunyi de Catalunya i es dirigeixi més cap a Portugal.