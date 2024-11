Investiguen la mort violenta d'un pare i un fill menor d'edat trobats en un domicili incendiat a Arenys de Mar

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i un fill, els cossos dels quals han estat trobats amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar, a Barcelona, segons informa el cos policial. Les víctimes són un home de 32 anys i un menor d’edat. Segons expliquen els Mossos en un comunicat, agents de la Policia Local d’Arenys de Mar han rebut un avís aquesta nit alertant que en un domicili podria haver-hi una persona morta. Juntament amb agents dels Mossos d’Esquadra s’han adreçat al lloc i han observat un incendi a l’interior del domicili. Quan han pogut accedir-hi, han trobat les dues persones mortes amb signes de violència.

El domicili es troba en una urbanització, coneguda com la Colònia Andersen, que pertany a Arenys de Mar, però que té el seu accés natural pel municipi veí de Caldes d'Estrac. La finca on han tingut lloc els fets es una antiga casa de grans dimensions dividida en cinc petits habitatge.

Durant l'any hi viuen només dos veïns, l'home mort la passada nit i en Jordi, un altre home que viu sol. Tots dos son inquilins dels baixos de la casa, mentre que la planta superior és d'unes altres tres famílies que utilitzen el domicili d'Arenys de Mar com a segona residència. De fet, en Jordi explica que en el moment dels fets no hi havia ningú més a la finca. Ell hi va arribar més tard i els altres veïns eren a al seva primera residència. Una de les famílies, provinent de Santa Coloma de Gramenet se n'ha assabentat aquest dimarts al matí, quan han arribat a la casa per fer-hi tasques de manteniment. "Aquí sempre hi ha hagut tranquil·litat i no hi ha hagut mai cap problema. Fins que passa", s'ha lamentat el Jordi, veí de la víctima. A més de l'home que vivia als baixos, també ha mort el seu fill adolescent, que el visitava sovint, segons relata aquest veí.

Els pares del jove s'havien separat i el noi visitava el seu pare. Últimament ho feia "bastant", segons el relat del veí. També assegura que la relació entre ells era bona, davant les especulacions al barri sobre la possibilitat que es tractés d'un cas de violència vicària. En aquest sentit, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Granollers s’ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de les actuacions.