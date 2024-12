Junqueras i Godàs mantenen les seues llistes sense incorporar Foc Nou

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les candidatures de l’expresident d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras i l’exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs mantenen les seues llistes sense canvis de cara a la segona volta del congrés d’ERC i sense incorporar cap membre de la candidatura de Foc Nou, després que dissabte acabés el termini per fer modificacions.

Segons van informar ahir fonts de les dos candidatures, ni Militància Decidim ni Nova Esquerra Nacional han presentat canvis en les seues llistes, pel que es disputaran la segona volta del congrés dissabte vinent dia 14 amb els mateixos membres que van presentar abans que se celebrés la primera volta.

El partit fixava fins dissabte a la tarda el termini per presentar canvis a les llistes, encara que Foc Nou ja va rebutjar en assemblea telemàtica dimecres negociar càrrecs amb cap de les llistes, però sí defensar cinc “condicions necessàries” si algun dels candidats vol el seu suport exprés a la segona volta.

A partir d’ara, queden cinc dies de campanya abans de la jornada de votació de la segona volta dissabte vinent, quan la militància republicana decidirà definitivament la pròxima direcció de l’organització.

La candidatura de Junqueras, Militància Decidim, va obtenir el 48,3 per cent dels vots de la militància a la primera volta del congrés, seguida per la llista de Godàs, Nova Esquerra Nacional, amb un 35,3 per cent, i Foc Nou, que va quedar tercera amb un 12,6 per cent dels vots i fora del procés congressual.

Per la seua part, Godàs va reivindicar els anys que fa que és militant del partit, i va rebutjar que el procés congressual sigui un plebiscit a Oriol Junqueras.

Per la seua part, l’expresident d’ERC i candidat a la reelecció per Militància Decidim, va defensar que el partit no està dividit, i preveu que la majoria de la militància republicana treballarà amb la voluntat de “reconstruir” l’organització.

Sobre les negociacions pressupostàries a Catalunya i a Madrid, va reivindicar que ERC no hauria de tancar nous pactes amb els socialistes si no compleixen amb els anteriors, i va exigir que els comptes públics adoptin tot el que s’ha acordat fins ara entre les dos formacions, posant com a exemples la condonació del FLA i el finançament singular.