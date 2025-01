Israel i Hamas tanquen l'acord per a un alto el foc a Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) van arribar ahir a un acord per a un alto el foc a la Franja de Gaza i l’alliberament d’ostatges segrestats pel grup palestí a partir de diumenge, segons va explicar el primer ministre i titular d’Exteriors de tastar, el xeic Mohammed Abdulrahman al-Thani. L’acord, els “procediments executius” del qual s’havien de concretar ahir a la nit, estarà dividit en tres fases.

La primera tindrà una durada de 42 dies i se certificarà el cessament d’hostilitats, la retirada de les tropes israelianes cap a la frontera i l’intercanvi de 33 ostatges per presos palestins.

La segona fase consistirà en la distribució d’ajuda humanitària “segura i eficaç” en gran part de la Franja de Gaza, devastada després de més de 14 mesos de guerra.

També es portarà a terme la reparació de centres sanitaris i es permetrà l’ingrés a l’enclavament de subministraments civils i combustible. Segons se certifiqui la primera fase, es donaran a conèixer més detalls de la segona i la tercera etapes del pacte.

Els contactes s’havien accelerat els últims dies i mediadors clau com els Estats Units i Qatar ja havien confirmat un acostament. Més de 46.700 persones han mort a Gaza com a conseqüència de l’ofensiva militar llançada per les forces israelianes després dels atemptats perpetrats per Hamas el 7 d’octubre del 2023. Unes 240 persones van ser segrestades en els esmentats atacs, de les quals prop de cent estarien encara a la Franja.

Hamas va celebrar ahir a la nit l’anunci d’acord d’alto el foc i que, va assenyalar, posarà fi a l’“agressió sionista”, com el “resultat de la llegendària fermesa del gran poble palestí”. “Aquest acord sorgeix de la nostra responsabilitat cap al nostre pacient poble a la Franja de Gaza, aturant l’agressió sionista contra ell, i posant fi al vessament de sang, les massacres i la guerra d’extermini a què està sotmès”, va subratllar.

El president d’Israel, Isaac Herzog, va celebrar l’acord, que va acollir amb cautela, assegurant que és “un dels reptes més grans” mai afrontats pel seu país.