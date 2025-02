Israel retarda l’alliberament de 620 presos palestins i Hamas no vol negociar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va incomplir el compromís d’alliberar dissabte 620 presos i detinguts palestins, entre els quals 24 dones i nens, després que Hamas hagués entregat 8 ostatges israelians. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va anunciar diumenge a la matinada que retardava l’alliberament fins que Hamas es comprometi a alliberar més ostatges i sense cerimònies degradants”. Israel critica que obligui els israelians, després d’uns 16 mesos de captiveri, a pujar a una estrada, on acostumen a saludar el públic gazatí i han de fer un discurs.

Per la seua part, el líder de Hamas, Mahmoud Mardawi, va replicar que no reprendran les negociacions amb Israel per a la segona fase de l’alto el foc si no alliberen abans els més de 600 presos palestins. “Hamas no acceptarà parlar amb Israel a través de mediadors abans de comprometre’s a alliberar els presoners acordats”, va subratllar, a més, va demanar als mediadors (Egipte, Qatar i els Estats Units) que obliguin Israel a complir els termes de la primera fase de l’acord d’alto el foc firmat.

Així mateix, Netanyahu va advertir després que les forces armades israelianes estan preparades per reprendre el “combat intensiu” a la Franja de Gaza i fins i tot tenen preparats els “plans operatius”.