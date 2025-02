L’Estat i la Generalitat acorden un consorci d’inversions, més jutges i 25.000 mossos

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat i el Govern central van tancar ahir una vintena d’acords en el marc de la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències, que inclouen qüestions com l’ampliació de la plantilla de Mossos d’Esquadra, l’increment de jutges, un primer pas per crear un consorci d’inversions o la materialització del traspàs de beques. Els dos governs obren així “una nova etapa de diàleg i acords”, segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va presidir la trobada juntament amb el ministre Ángel Víctor Torres, després d’haver reactivat la Comissió Bilateral, que feia 2 anys que no es reunia, i la Comissió Mixta de Transferències, l’últim encontre de la qual va ser fa 14.

En la Comissió Bilateral es va pactar ampliar la plantilla dels Mossos d’Esquadra fins a 25.000 efectius en un termini de cinc anys, la qual cosa obre la porta que la policia catalana pugui assumir la seguretat ciutadana en ports i aeroports a partir del setembre. Així mateix, davant de “la manca de jutges, fiscals i funcionaris judicials” a Catalunya, es va aprovar un pla de xoc per incorporar més de 60 nous jutjats entre 2025 i 2028, amb l’objectiu d’arribar, com a mínim, a la mitjana espanyola de jutges per ciutadà, que és de 12,2 per 100.000 habitants. En paral·lel, el Govern rebrà una transferència de més de 9,5 milions pels òrgans judicials que van entrar en funcionament el 2023 i 2024.

En l’àmbit de les inversions, els dos executius van acordar posar en marxa un grup de treball per a la creació del Consorci d’Inversions, un ens paritari que servirà per accelerar les inversions de l’Estat a Catalunya, i que va ser pactat entre ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa. Una altra competència que s’ha acordat transferir a partir del 2026 és la de les beques i ajuts a l’estudi universitari, competència que es va pactar traspassar el 2001 i que no s’havia materialitzat. A més, es desenvoluparà una prova pilot sobre la finestreta única perquè tots els serveis de la Generalitat i els que presta l’Estat a Catalunya siguin accessibles des d’un únic espai.

❘ Barcelona ❘ El president d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar ahir un acord amb el Govern central per a la condonació d’un 22% del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), la qual cosa equival a 17.104 milions d’euros. El pacte arriba dos dies abans de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), on les autonomies abordaran aquesta qüestió, que va ser un dels acords subscrits entre ERC i el PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. “És fàcil constatar que hem anat més enllà del previst inicialment”, va reivindicar Junqueras, ja que l’acord entre republicans i socialistes preveia el quitament del 20% del deute amb l’FLA, davant el 22% finalment pactat. El president d’ERC va subratllar que aquest import de 17.104 milions equival al total de les inversions que la Generalitat preveu emprendre en els pròxims quatre anys i suposa també un 19,9% del deute global de l’administració catalana i uns 2.300 euros per cada català.

Per la seua part, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar que la proposta que portarà davant del CPFF de demà és la condonació de fins a 83.252 milions d’euros del deute de totes les comunitats autònomes. Montero va explicar que ha remès als diferents governs autonòmics la metodologia que determina l’import que serà assumit per l’Estat dels seus respectius deutes.

Aquesta proposta serà previsiblement aprovada en el Consell de Política Fiscal i Financera, ja que l’Executiu necessita únicament el vot a favor d’un territori. Posteriorment, la mesura es debatrà al Congrés dels Diputats, on Junqueras va donar per descomptat que PP i Vox hi votaran en contra.

El líder dels republicans també va deixar clar que aquest acord no canvia la postura del seu partit i que no s’asseuran a negociar els pressupostos ni amb el Govern espanyol ni amb la Generalitat.