Trump humilia Zelenski a la Casa Blanca i l’acusa de no voler la pau

La trobada entre el mandatari nord-americà, Donald Trump, i l’ucraïnès, Volodímir Zelenski, va finalitzar ahir sense la firma de l’esperat acord econòmic entre els dos països després d’un tens enfrontament per part del primer amb el seu convidat, que va acusar d’irrespectuós i d’“estar jugant amb la Tercera Guerra Mundial”. La seua cita a la Casa Blanca contemplava dos compareixences públiques. Una primera a l’inici de l’encontre al Despatx Oval i una conferència de premsa conjunta després de la seua reunió i el dinar, però l’agenda es va escurçar després que Trump li recriminés haver-li faltat el respecte al país i considerés que no està llest per a la pau.

Així, el que al principi va començar com una plàcida conversa va acabar degenerant en una tensa discussió davant dels mitjans de comunicació en el moment que va començar a aparèixer la qüestió dels orígens de la guerra i del suport nord-americà.

I és que a Zelenski també se li va retreure no haver agraït prou l’ajuda prestada, la qual cosa aquest últim va intentar desmentir, i en l’espiral de tensió mostrada davant de les càmeres li va recalcar que seria difícil fer un tracte “perquè les actituds han de canviar”.

El mandatari ucraïnès havia acudit a Washington per firmar precisament aquest acord econòmic, pel qual Ucraïna anava a compartir el 50% dels ingressos derivats de l’explotació dels seus recursos naturals com a pas previ a un possible pacte de pau amb Rússia, un compromís que ha generat suspicàcies a Kíiv. Però Zelenski se’n va anar de la Casa Blanca sense firmar-lo, segons va confirmar després la Presidència nord-americana.

Zelenski, malgrat tot, va donar aquest divendres les gràcies “al president dels EUA, al Congrés i al poble nord-americà”, i va afirmar que Ucraïna treballa per a “una pau justa i duradora” després de protagonitzar la discussió amb Trump.

Diversos líders europeus van sortir a donar suport al president ucraïnès després de la seua acalorada discussió amb Trump. El primer a fer-ho va ser el primer ministre polonès, Donald Tusk, que va assegurar a Zelenski i als ucraïnesos que no estan sols. Per la seua part, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va escriure en diversos idiomes a X: “Ucraïna, Espanya està amb tu.”