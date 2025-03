Nova jornada de caos a Rodalies: evacuats passatgers d'un tren a Bellvitge i retards en diverses línies

Publicat per agències / redacció Creat: Actualitzat:

La circulació ferroviària de l'R2 sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 ha quedat restablerta per via única cap a tres quarts d'onze entre Bellvitge i el Prat de Llobregat. El restabliment s'ha fet un cop s'han evacuat els passatgers del tren que havia quedat aturat a uns cent metres de l'estació de Bellvitge afectat per la manca de subministrament a la catenària. Segons els Bombers de la Generalitat, s'han evacuat unes 900 persones. Aquesta evacuació ha obligat a tallar la circulació ferroviària durant una estona per la presència de persones a la via. Poc abans de les onze, la circulació s'ha reprès en aquestes vies, mentre que a l'R2 nord hi circulen dos trens per hora i sentit i l'R11 acumula retards que poden superar la mitja hora.

L'avaria per manca de subministrament a la catenària s'ha registrat cap a les 8.40 hores i ha obligat a circular per via única entre El Prat i Barcelona Sants. A les 9.30 hores els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han assistit en l'evacuació del tren que havia quedat aturat entre Bellvitge i Gavà. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions. Finalment, a les 9.50 hores s'ha decidit interrompre la circulació entre Bellvitge i El Prat per la presència de passatgers a les vies. De fet, Renfe ha insistit demanant als viatgers que no baixessin a la zona de vies fins que no arribessin els mossos o els bombers per acompanyar-los fins a l'estació de Bellvitge.

🔴 R2 Sud, R14, R15, R16 i R17: circulació interrompuda entre Bellvitge i Gavà



🟡 R2 Nord: circulen dos trens per hora i sentit



🟡 R11: els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts.



⚠️ Incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric — Rodalies Catalunya (@rodalies) March 7, 2025

Un cop evacuats tots els viatgers, cap a les 10.45h, s'ha reprès la circulació per via única a l'R2 sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17.

Incidències també a l'R4 i l'R16

D'altra banda, més enllà d'aquesta avaria a la catenària, a l'R4 els trens circulen amb afectacions entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell per una incidència a la infraestructura en aquest tram. Els trens poden acumular demores de 15 minuts de mitjana quan circulin pel tram afectat.

A més, els trens de l'R16 i els Avant Exprés circulen amb retards que poden arribar a la mitja hora a causa d'una incidència entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. També s'han registrat retards en la sortida de diversos trens dels regionals del sud.