Cospedal i Sánchez-Camacho titllen de ficció l’operació Catalunya i se’n desvinculen

L’exsecretària general del Partit Popular durant una dècada (2008-2018), María Dolores de Cospedal, i l’exdirigent del PP català i actual diputada a l’Assemblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho, van titllar ahir de “ficció” la denominada operació Catalunya per danyar dirigents independentistes, així com qualsevol participació per la seua part. Així es van pronunciar durant la seua compareixença en la comissió d’investigació al Congrés sobre la presumpta trama parapolicial ordida des del ministeri de l’Interior.

Cospedal, que va ser la primera a declarar, va negar qualsevol participació, coneixement o, fins i tot, existència de maniobres il·legals ordides per danyar adversaris polítics assegurant que l’anomenada policia patriòtica és una “creació fictícia” que no va existir. En aquesta línia, va defensar que no va impulsar cap operació Catalunya perquè també és “una ficció”. “L’única operació Catalunya va ser un intent de cop d’Estat”, va asseverar. Així mateix, i de manera reiterada, va qüestionar la veracitat dels enregistraments del comissari jubilat José Manuel Villarejo, després que RAC1 publiqués noves converses entre ambdós que confirmarien la seua vinculació a la trama (vegeu el desglossament). “Jo em fio més de la meua memòria que del que digui un mitjà de comunicació o de les transcripcions d’una conversa que no sé si ha estat manipulada”, va dir, perquè “no tinc per què acceptar-ho si no hi ha una custòdia d’aquest enregistrament”. Per la seua part, Sánchez-Camacho va negar que donés al comissari jubilat Villarejo una llista amb polítics que havien de ser investigats i va assegurar no tenir informació respecte a operacions contra Podem. De fet, l’exdirigent popular, que també va titllar de “manipulats” els àudios de l’excomissari, es va presentar com a víctima afirmant que la perseguida ha estat ella, recordant les sentències a favor seu per vulneració de la seua intimitat, al fer-se pública una conversa privada que va mantenir el 2010 al restaurant La Camarga amb l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Les dos es van enfrontar durament contra els diputats de Junts i Esquerra.

Nous àudios vinculen les exdirigents populars amb la trama

Nous àudios fets públics per RAC1 confirmarien la connexió entre l’exsecretària general del PP i exministra de Defensa María Dolores de Cospedal amb l’operació Catalunya. Es tracta d’unes converses amb l’excomissari José Manuel Villarejo en les qual els dos comenten encontres amb Alícia Sánchez-Camacho per obtenir informació sobre líders de l’entorn independentista i enfonsar Artur Mas. Una de les converses difoses mostra com Villarejo i Cospedal recorden haver confabulat junts per alterar el resultat de les eleccions al Parlament del 2012. En aquests comicis CiU va passar de 62 a 50 diputats.

Així mateix, es dona la circumstància que durant la campanya en la qual Mas encapçalava la llista de CiU, van sortir publicades informacions sobre suposats comptes seus a l’estranger. Els àudios recullen també converses en les quals el policia i l’exdirigent del PP reconeixen que van arribar a acordar amb l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que el 2012 denunciés a l’Audiència Nacional que els Pujol tenien comptes a Andorra. També apunten que l’exalcade de Sabadell Manel Bustos (PSOE) hauria actuat com a informador de la policia patriòtica. D’altra banda, Cospedal i Villarejo també recorden com van pressionar magistrats de l’Audiència Nacional perquè perseguissin els líders independentistes.

Mas acusa el PP d’utilitzar la via “criminal” per destruir CiU

L’expresident Artur Mas va considerar ahir que amb l’operació Catalunya es va voler destruir per la via “criminal” el gir sobiranista de CiU, ja que, segons ell, no podien guanyar a les urnes. Per la seua part, des de Junts, van sostenir que els àudios publicats ahir “constaten que es van utilitzar les clavegueres de l’Estat contra l’independentisme durant el Govern del PP” i que per això van reclamar la comissió d’investigació al Congrés. A més, també van carregar contra el PSOE per “actuar de la mateixa manera” després de la vinculació de Manel Bustos.

Així mateix, des d’ERC, van reclamar que la Justícia actuï i investigui l’exministra de Defensa i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i que el PP “demani perdó” per l’operació dirigida contra l’independentisme català. En aquesta línia, els dos partits i Bildu van reclamar a la Mesa de la Comissió que investiga l’operació Catalunya que porti a la Fiscalia la presumpta vinculació de Cospedal amb l’esmentada trama perquè consideren “evident” que hi ha indicis de delicte.