El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 41 i 43 escons, un resultat similar als 42 del 12-M, segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dijous. Junts seria segona però cauria per sota dels 30 diputats per primer cop (27-29), i cauria entre 6 i 8 escons, just els que guanyaria Aliança (AC), que arribaria als 8-10.

La transferència de vot entre les dues formacions és la més alta de la mostra. ERC continuaria tercera (21-23), amb un lleuger augment respecte als últims comicis. El PP seria quart (14-16), Vox cinquè (10-12) i, per sota d'AC, se situarien comuns (6-7) i CUP (3-4). Un tripartit d'esquerres sumaria (68-73), mentre que l'independentisme no tindria majoria ni amb AC (59-66).