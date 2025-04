Renfe aparta dos treballadors pel presumpte sabotatge a Rodalies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Renfe ha apartat dos treballadors pel presumpte sabotatge al servei de Rodalies que hauria provocat que dimarts uns quaranta trens de l’R1 i l’R3, i puntualment l’R4, s’haguessin de cancel·lar després que altres treballadors rebessin indicacions errònies, segons va publicar El Periódico.

Fonts de l’operadora van explicar que els dos treballadors –gestors d’operacions–estaran apartats de les seues funcions mentre s’investiga el cas i que no se’ls ha suspès de sou i feina.

Ahir al matí, el director de Rodalies, Antonio Carmona, va explicar que l’operadora sospita que aquesta pràctica també es va portar a terme el 26 de març passat, amb les línies Regionals sud com a principals afectades.

Els trens afectats dimarts, última de les jornades de vaga de 24 hores convocades per sindicats minoritaris contra el traspàs de Rodalies i contra la privatització de Renfe Mercaderies, no van circular després que s’haguessin donat ordres errònies als treballadors, a qui s’indicava que els seus trens no havien de sortir i quan sí. En concret, un dels treballadors hauria donat indicacions incorrectes que van provocar la supressió de quaranta trens a les línies R1, R3 i R4 amb afectació especial a l’Hospitalet de Llobregat.

“Són actes que no tolerarem i no representen els treballadors de Renfe a Catalunya”, va apuntar Carmona en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va voler deixar clar que serien accions que aquests empleats haurien fet a títol individual.

Per la seua part, el Sindicat Ferroviari va considerar “molt greus i rotundament falses” les declaracions de Carmona. “Les paraules de Carmona demostren un nerviosisme per part de la direcció de l’empresa, fruit de la incompetència de la mateixa direcció”, va afirmar en un comunicat.

Per la seua banda, l’ANC ha convocat per a aquest dissabte una acció de protesta en la qual convida els usuaris de Renfe a arribar amb tren fins a l’estació de Sants des de tots els racons de Catalunya i, bitllet en mà, “saturar de queixes” les oficines de reclamacions. En un comunicat, va explicar que l’acció de protesta, que tindrà lloc a les 12.00 hores, és una mobilització “contra el caos de Rodalies i la deliberada nefasta gestió de l’Estat”.