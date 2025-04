Investiguen tortures del franquisme a Via Laietana

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Barcelona, en coordinació amb la unitat de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia General de l’Estat, han obert per primera vegada diligències penals per investigar les tortures perpetrades durant el franquisme pels membres de la coneguda com Brigada Politicosocial a les dependències de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Via Laietana de Barcelona.

Les diligències es van incoar arran d’una denúncia interposada per Blanca Serra, una víctima que va patir maltractament físic i psicològic durant una detenció el febrer del 1977, en el marc de repressió sistemàtica per motius polítics imposat pel règim dictatorial. La seua germana Eva, que ja va morir, també va patir maltractaments. El decret d’incoació es fonamenta en l’obligació establerta per la llei de memòria democràtica de “portar a terme una investigació efectiva que satisfaci el dret de les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, principis que són pilars del dret internacional dels drets humans” i que s’integren al dret a la tutela. Així mateix, el decret analitza la concurrència en aquest cas concret dels requisits objectius, temporals i contextuals que s’exigeixen per a l’aplicació de la llei de memòria democràtica: que es tracti de greus violacions del dret internacional de drets humans o del dret internacional humanitari; que els fets s’hagin produït en ocasió del cop d’estat de 18 de juliol del 1936, la guerra i la dictadura, fins a l’entrada en vigor de la Constitució espanyola el 29 de desembre del 1978.

Al novembre, Serra va explicar públicament que els fets denunciats estan relacionats amb quatre detencions que van patir la víctima i la seua germana entre 1977 i 1982 (les tres últimes amb la Constitució vigent) a la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana i a la Direcció General de Seguretat. Va apuntar que la doble condició de “catalanistes i dones” les van convertir en la “diana perfecta”.