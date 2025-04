Salvador Illa anuncia 1.500 milions davant la crisi provocada pels EUA

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar ahir el Pla Responem del Govern, que mobilitza 1.500 milions d’euros per fer front als aranzels impulsats pels Estats Units: “Tot el que no fem avui, ho pagarem demà”, va dir.

En una declaració institucional al Palau de la Generalitat després de reunir-se amb agents socials i econòmics, Illa va explicar que l’objectiu del pla és protegir i enfortir el teixit empresarial i agrícola de Catalunya i els llocs de treball que generen, així com “rellançar l’empresa catalana al món i captar tantes inversions estrangeres com sigui possible”.

Paral·lelament, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir a la Llotja amb els agents socials i econòmics per tractar l’impacte dels aranzels nord-americans sobre el teixit productiu lleidatà.

Segons l’alcalde, sectors com els del metall, l’oli o el vi són els més afectats, però en general els agents econòmics mostren “certa confiança” i s’emplacen a avançar cap a la diversificació de mercats. En aquest sentit, Larrosa es va comprometre a impulsar accions concertades de promoció i de màrqueting associat als productes lleidatans als diferents mercats, de la mà amb la diputació de Lleida i la Cambra de Comerç de Lleida. Així mateix, la Paeria traslladarà les propostes dels agents econòmics a la Generalitat de Catalunya i als representants del Govern espanyol.

L’alcalde de Lleida va afirmar que és molt important la minva que pugui produir aquesta guerra comercial iniciada pels Estats Units a la productivitat de les empreses i com afectarà els empleats. En aquest sentit, va dir que “hem de pensar en la protecció dels treballadors”.

Aposta per la diversificació

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va advocar per una UE de “mà estesa” als EUA per buscar una sortida que eviti l’escalada davant una política de Donald Trump sobre la qual, segons el seu parer, la reacció de les borses internacionals demostra que és “molt nociva” a nivell global. Mentrestant, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va apostar per diversificar i ampliar mercats com el de la Xina, país al qual viatja aquesta setmana amb el president del Govern, Pedro Sánchez, pels aranzels.