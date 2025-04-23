Crisi al govern espanyol: IU pressiona Sumar i planteja la seua sortida de l’Executiu després de la compra de munició a Israel
Interior justifica adquirir les bales per no poder anul·lar el pagament
El malestar de Sumar amb el seu soci de govern del PSOE per les seues decisions en política de defensa és cada vegada més evident, però mentre la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, manté la cautela, IU ha anat més enllà en parlar de crisi i plantejar fins i tot la sortida de Sumar de l’Executiu de coalició. Les diferències entre el PSOE i Sumar en matèria de defensa venen del darrere i es van constatar de nou aquest dimarts passat en el Consell de Ministres, quan Yolanda Díaz i la resta de membres de Sumar en el Govern espanyol van rebutjar l’aprovació del pla de defensa de 10.471 milions d’euros anunciat per Pedro Sánchez. La gota que ha vessat el vas ha estat el contracte de compra d’armament a Israel per part del Ministeri de l’Interior, la formalització del qual s’ha conegut aquest dimecres després que fa mesos el govern espanyol fes pública la seua cancel·lació. El Ministeri de l’Interior ha decidit comprar finalment més de 15 milions de bales per a la Guàrdia Civil després que l’Advocacia de l’Estat recomanés que no es rescindís el contracte, atès el cost que podria suposar a causa de l’avançat estat de tramitació, però aquestes explicacions no han convençut a Sumar.
IU parla de crisi i planteja sortir del govern espanyol
El líder d’IU, Antonio Maíllo, ha acusat al PSOE d’obrir "la crisi" més gran en el govern de coalició amb Sumar per les seues decisions en matèria de defensa i ha subratllat que el seu partit, que forma part de l’Executiu, no va acceptar aquest tipus de polítiques.
"No n’hi ha prou ja amb demanar explicacions, nosaltres ens posicionem clarament en què aquest camí i aquest carril no el recorrerem", ha assegurat.
El diputat d’IU Enrique Santiago, del grup Sumar, no descarta cap escenari, fins el punt de plantejar la possibilitat que Sumar surti del govern espanyol, encara que ha dit que és una decisió que haurà de prendre aquest espai de forma col·lectiva i, per això, ha sol·licitat una reunió urgent per abordar aquesta situació.
A més, Santiago, que és el líder del Partit Comunista d’Espanya, ha ficat més pressió al PSOE al demanar la dimissió dels ministres de Defensa i de l’Interior, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska, si no es rescindeix el contracte d’armament amb Israel.
Una altra mesura de pressió d’IU ha estat la carta que la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha enviat a Marlaska en la que l’insta a cancel·lar aquest contracte i a obrir una auditoria que aclareixi altres contractes o relacions comercials amb Israel.
Interior es reafirma en no comprar armes a Israel, però justifica adquirir les bales per no poder anul·lar el pagament
El Ministeri de l’Interior s’ha reafirmat aquest dimecres, rere les fortes crítiques llançades des de Sumar i altres socis del govern, en el compromís de l’Executiu de Pedro Sánchez de no vendre ni comprar armes a l’Estat d’Israel, però justificant l’adquisició de 15 milions de bales a una empresa d’aquest país davant de la impossibilitat d’anul·lar el pagament d’un material necessari per als serveis que presta la Guàrdia Civil.
"L’anul·lació hauria suposat abonar el preu a l’empresa sense rebre el material contractat, necessari perquè la Guàrdia Civil pogués prestar els serveis que té encomanats", ha indicat el Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska en un comunicat.