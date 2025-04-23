El fèretre del papa serà traslladat avui a Sant Pere i el funeral es farà dissabte
Els fidels arribats a Roma tindran tres dies per acomiadar-se del sant pare. Desenes de caps d’Estat d’arreu del món acudiran a les exèquies, entre ells Trump, Zelenski, Macron o Milei
El funeral del papa Francesc es farà dissabte a les 10.00 hores a la plaça de Sant Pere, mentre que avui dimecres, el fèretre serà traslladat a la basílica vaticana per rebre l’homenatge dels fidels.
La cerimònia, a la qual està previst que arribin caps d’Estat d’arreu del món, com els reis d’Espanya, el president dels EUA Donald Trump, l’ucraïnès Volodímir Zelenski, el francès Emmanuel Macron o l’argentí Javier Milei, estarà oficiada pel degà del col·legi cardenalici, Giovanni Battista Re, i a l’acabar el fèretre serà traslladat a la basílica de Santa Maria Major per ser enterrat.
El Vaticà va difondre ahir les primeres imatges del papa Francesc al fèretre de fusta a la capella de la que va ser la seua residència, la Casa Santa Marta. El papa descansa sobre un fèretre de fusta folrat de vellut roig amb una casulla púrpura i una mitra blanca i a les mans porta un rosari.
Les imatges pertanyen al moment de la confirmació de la mort dilluns passat a les 20.00 hores i s’observa molts dels cardenals presents a Roma, que van acudir a la capella, a més d’estar envoltats dels seus col·laboradors.
Avui, després d’un moment d’oració, presidit pel camarlenc, el cardenal Kevin Joseph Farrell, començarà “la translació” del cos. Així, la processó passarà per la plaça Santa Marta i la plaça dels Protomàrtirs Romans i des de l’Arc de les Campanes sortirà a la plaça de Sant Pere i entrarà a la Basílica Vaticana per la porta central. Després, a l’Altar de la Confessió, el cardenal camarlenc presidirà la Litúrgia de la Paraula, al final de la qual començarà la visita dels fidels.
D’aquesta manera, el fèretre del papa Francesc serà exposat des d’avui a la basílica de Sant Pere fins divendres a les 19.00, hora local, però els dos primers dies el temple estarà obert fins a la mitjanit.
El cos s’exposarà directament en el fèretre obert, però no en un cadafal com havia ocorregut fins ara i tampoc es col·locarà el bàcul papal durant aquesta exposició.
Finalment, s’elimina la tradició d’enterrar els papes en tres taüts: un de xiprer, un segon de plom i un tercer de roure i un altre de fusta.
Després del funeral, el fèretre serà traslladat immediatament a la basílica de Santa Maria Major com va deixar escrit Francesc. Al seu testament va indicar: “Sol·licito que el meu sepulcre sigui preparat al nínxol de la nau lateral entre la Capella Paulina i la Capella Sforza de l’esmentada Basílica Papal.” El sepulcre, va escriure el papa argentí, “ha d’estar a terra; senzill, sense decoració particular i amb l’única inscripció: Franciscus”, es llegeix al testament publicat després de la seua mort dilluns als 88 anys.
“Gràcies per portar-me de nou a la plaça”, li va dir Francesc al seu assistent sanitari personal, Massimiliano Strappetti, per animar-lo a portar a terme el seu últim viatge al papamòbil diumenge, després de la benedicció urbi et orbi, recorrent la plaça de Sant Pere entre els fidels.
“Al voltant de les 5.30 hores del matí (de dilluns) van aparèixer els primers símptomes. Més d’una hora després, al saludar Strappetti, el papa va caure en coma”, va revelar Vatican news.
Segons l’acta de defunció el professor Andrea Arcangeli, cap de la direcció de Sanitat i Higiene de l’Estat de la Ciutat del Vaticà, el papa Francesc va morir a causa d’un ictus cerebral.