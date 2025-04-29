SEGRE

Rodalies recupera parcialment el servei, de moment sense trens a Lleida, i l'alta velocitat registra retrasos

Cues a l'estació de Lleida per a reclamacions i cambis de bitllets.

Rodalies recupera parcialment el servei aquest dimarts al matí, amb els primers trens en les línies de l’R1, l’R2, l’R2Nord, l’R3, l’R4 i l’R11. La resta de línies del sistema de Rodalies de Catalunya i regionals seguiran suspeses fins a nou avís. Aquest matí, Renfe ha suspès tot el servei a Catalunya per "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació", malgrat que en un primer moment havia anunciat que es podria restablir la circulació de trens operant amb uns serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat, però que en iniciar-se els primers trajectes s'ha comprovat que no es podia donar el servei "amb seguretat".

Així, poc abans del migdia, els primers trens han començat a circular a l’R1 entre Molins de Rei i Maçanet Massanes.

Una pantalla informativa aquest dimarts a l'estació de tren de Lleida.

A l’R2Sud hi ha servei entre l’Estació de França i Cunit, però sense els trens no arriben fins a Sant Vicenç. Per aquest tram, hi ha transport alternatiu per carretera.

A l’R2 entre Castelldefels i Granollers Centre hi ha servei a tota línia, però de mínims, i no es podran complir els horaris.

A l’R2Nord entre l’aeroport i Maçanet-Massanes hi ha serveis mínims i circulació a tota la línia, però amb retards.

L’R3 funciona entre l’Hospitalet i Vic, però el servei pot patir retards. No hi ha trens per arribar fins a Puigcerdà des de Vic, i per ara no s’ha informat que hi hagi previst cap servei alternatiu.

A l’R4 també hi ha serveis mínims i retards, però el servei es presta només entre l’Hospitalet i Manresa, no arriba a Sant Vicenç.

L’R11 entre Barcelona, Girona i Portbou també es restableix.

D’altra banda, la resta del servei segueix suspès.

Un panell de l'estació de Lleida informa de la cancel·lació del servei de Rodalies.

En l’alta velocitat, els AVE entre Figueres, Barcelona i Madrid funcionen però fora d’horari, i l’AVE amb Andalusia, el Corredor Mediterrani i els llarga distància cap al nord segueixen suspesos. En aquest sentit, l'alta velocitat registra retrasos d'una hora a l'estació de Lleida, on algun tren Avant ha estat cancel·lat.

El corredor Mediterrani, s’iniciarà el servei a les 16.00 hores amb tres serveis sentit sud i cinc sentit nord. En la llarga distància al nord peninsular, els trens començaran a arribar a Barcelona aquesta tarda.

L'estació d'Atocha, aquest dimarts al matí.

