Sánchez diu que el subministrament ja arriba al 99,95% i agraeix la "responsabilitat i civisme" dels ciutadans
El president espanyol participa en una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que "després d'una nit intensa" ja s'ha restablert el 99,95% de la demanda elèctrica i el 100% de les subestacions de la xarxa estan funcionant correctament.
En un missatge a X, també ha volgut agrair a tota la ciutadania el fet que "novament ha estat un exemple de responsabilitat i de civisme". D'aquí a uns minuts, Sánchez assistirà de nou al Consell de Seguretat Nacional, que en aquesta ocasió estarà presidit pel rei Felip VI.