SEGRE

Sánchez diu que el subministrament ja arriba al 99,95% i agraeix la "responsabilitat i civisme" dels ciutadans

El president espanyol participa en una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional

El president espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença a la Moncloa.

El president espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença a la Moncloa.Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que "després d'una nit intensa" ja s'ha restablert el 99,95% de la demanda elèctrica i el 100% de les subestacions de la xarxa estan funcionant correctament. 

En un missatge a X, també ha volgut agrair a tota la ciutadania el fet que "novament ha estat un exemple de responsabilitat i de civisme". D'aquí a uns minuts, Sánchez assistirà de nou al Consell de Seguretat Nacional, que en aquesta ocasió estarà presidit pel rei Felip VI.

