Un míssil llançat pels houthis impacta a l’aeroport de Tel-Aviv i provoca sis ferits
Netanyahu anuncia als rebels una resposta per etapes i promet fer-los “set vegades més mal”. Israel crida a files milers de reservistes davant d’una possible gran ofensiva en noves zones de Gaza
La zona de l’aeroport internacional de Ben-Gurion a Tel-Aviv va patir ahir l’impacte d’un míssil llançat des del Iemen per primera vegada en més d’un any i mig d’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza, fet que va deixar sis ferits lleus i va provocar la interrupció dels vols durant aproximadament una hora. “Després del so de les sirenes en diverses zones d’Israel, es van portar a terme diversos intents d’interceptar un míssil llançat des del Iemen”, va informar l’Exèrcit sense donar més detalls de l’incident. Amb l’esclat de la guerra a Gaza l’octubre del 2023, l’aeròdrom de Tel-Aviv ha estat objectiu de nombrosos atacs per part de Hamas, la milícia libanesa Hezbollah i dels rebels houthis del Iemen. Tanmateix, cap d’aquests atacs no va aconseguir impactar directament contra la zona de l’aeroport, tal com va ocórrer per primera vegada ahir. I és que el sistema de defensa antiaeri a Israel és un dels més avançats del món.
Els houthis van reivindicar l’atac, afirmant que “van portar a terme una operació militar tenint com a objectiu l’aeroport de Ben-Gurion, en l’ocupada Jafa (Tel-Aviv), amb un míssil balístic hipersònic” i afegint que el projectil va impactar “amb èxit” en l’objectiu. L’explosió va deixar almenys sis persones ferides, de les quals quatre van patir lesions directament relacionades amb l’explosió i unes altres dos ferides en el camí cap als refugis.
A l’aeroport, els passatgers van viure moments de pànic mentre sonaven les alarmes antiaèries i poc després s’escoltava una forta explosió, tal com s’observa en vídeos difosos per ells mateixos en xarxes socials. Els fets va obligar a interrompre els vols prop d’una hora.
Després de l’atac, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va prometre als rebels houthis que respondrà de manera esglaonada. “Hem actuat abans contra ells i actuarem contra ells en el futur, però no serà una resposta puntual”, va assegurar. Per la seua part, el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va afirmar que “qui ens fa mal, rebrà set danys”.
Tot això passa després que les Forces Armades del país remetessin desenes de milers de crides a files per a reservistes per incrementar significativament la seua ofensiva a la Franja. Israel ha advertit reiteradament que si no s’aconseguia un acord per a l’alliberament dels ostatges en un termini raonable hi hauria una gran ofensiva militar sobre Gaza.
Més de 290.000 nens a Gaza, en risc de morir per desnutrició
El bloqueig de l’entrada d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza, que va començar fa gairebé dos mesos, està provocant una situació de “fam severa” i posant en “perill de mort” 290.000 nens, segons va denunciar ahir la cadena Al-Jazeera citant dades del Govern gazià. “Sota aquest bloqueig sistemàtic per part d’Israel, més de 3.500 nens menors de cinc anys s’enfronten a una mort imminent per inanició, mentre que aproximadament 290.000 estan en risc de morir”, va apuntar l’Executiu de la Franja. “Hi ha 1,1 milions de nens que no tenen les necessitats nutricionals diàries mínimes per sobreviure, això és un crim perpetrat per l’ocupació israeliana, que utilitza la gana com una arma enmig d’un vergonyós silenci internacional”, va criticar el Govern palestí. Dissabte, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va demanar el desbloqueig de l’ajuda humanitària.