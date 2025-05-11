ÀSIA
L’Índia pacta un alto el foc amb el Pakistan que es trenca al cap de poques hores al Caixmir
Ambdós països van acordar una treva “total i immediata” ahir a la tarda. Les hostilitats mostren la fragilitat a la zona malgrat els esforços negociadors de la UE, la Xina i els EUA
Els governs de l’Índia i el Pakistan van arribar a un acord d’alto el foc total i immediat per resoldre de forma diplomàtica el conflicte al Caixmir que ha deixat gairebé 100 morts en les últimes dos setmanes. Tanmateix, unes hores després de l’anunci l’Índia va assegurar que l’exèrcit pakistanès havia violat el pacte mitjançant una “intrusió fronterera” no especificada a la Línia de Control, la frontera militar que separa els dos països al Caixmir. Com a resposta, l’Índia va prendre represàlies “de manera proporcional”, segons el seu govern. Fonts pakistaneses van manifestar que el cessament de les hostilitats s’aplicava a les fronteres internacionals, i no s’incloïa la Línia de Control, així que no estaria violant l’acord.
L’alto el foc va començar entre les 17 i les 18 h (hora Índia), i el primer a anunciar-ho va ser el president dels Estats Units, Donald Trump, a través de la seua xarxa social Truth Social. “Després d’una llarga nit de converses mediada pels EUA, m’alegra anunciar que l’Índia i el Pakistan han acordat un alto el foc total i immediat”, explicava. Poc temps després, el ministre d’Exteriors del Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, confirmava la notícia en les xarxes socials, i el Govern indi va fer el mateix mitjançant una roda de premsa sense preguntes.
Tot es va torçar quan tres hores després de l’acord l’Índia denunciava el llançament de drons a la ciutat de Jammu, al sud del Caixmir controlat pels indis. El Pakistan no va reconèixer haver trencat la treva, però segons la seua versió l’alto el foc només tenia vigor a les fronteres internacionals –les reconegudes per ambdós països–, traient de l’equació la regió del Caixmir. L’Índia, tanmateix, va afirmar que la treva afectava “totes les activitats militars al mar, a l’aire i a terra”, i el seu govern ja va posar en marxa una resposta militar com a represàlia.
La notícia de l’alto el foc va ser rebuda amb entusiasme per la Unió Europea, la Xina o els Estats Units, claus en l’acord, i els governs indi i pakistanès, que ja estaven en converses, van acordar reunir-se demà. Però l’incompliment –en només tres hores– de la treva va demostrar la fragilitat de les relacions entre els dos països, que han estat acusant-se i culpant-se mútuament dels atacs dels últims dies.
El balanç del conflicte és de més de vuitanta morts des de l’atac terrorista al Caixmir indi fa dos setmanes, que va provocar els atacs amb míssils de l’Índia al Pakistan i l’intercanvi també de foc a la frontera.
La treva va durar només tres hores, segons el Govern indi
Multitud de països i organismes internacionals han fet una crida a la resolució pacífica del conflicte al Caixmir durant les últimes setmanes.