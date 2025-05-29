Elon Musk anuncia la seua sortida del govern dels EUA després d’admetre la seua "decepció" amb la política fiscal de Trump
El magnat Elon Musk ha anunciat aquest dimecres que el seu temps com a "empleat especial del govern" de Donald Trump, on dirigeix el Departament d’Eficiència Governamental (DOGE, per les seues sigles en anglès), "arriba al seu final", tot just un dia després que hagi reconegut la seua "decepció" amb el projecte de reforma fiscal del president nord-americà en considerar-ho insuficient i entendre que posa en risc el seu treball al capdavant de la controvertida cartera. "A mesura que el meu temps programat com a empleat especial del govern arriba a la seua fi, m’agradaria agrair al president, Donald Trump, per l’oportunitat de reduir la despesa malgastadora", ha declarat a la seua xarxa social X, on ha assegurat que el DOGE "s’enfortirà amb el temps a mesura que es converteixi en una forma de vida en tot el govern".
Fonts de l’Administració Trump citades per la cadena de televisió CBS han confirmat que la sortida de Musk de la Casa Blanca es farà a partir de la nit de dimecres (matinada de dijous a Espanya).
L’anunci del multimilionari sud-africà arriba un dia després que confessés en una entrevista concedida a l’esmentat canal nord-americà que "el va decebre veure l’enorme projecte de llei de despeses, que augmenta el dèficit pressupostari, no el redueix".
El mandatari va restar importància a aquests retrets al·legant que "no podem estar retallant, necessitem aconseguir molt suport", en al·lusió a una llei que, si bé estén les retallades imposades el 2017 durant el seu primer mandat, augmenta la despesa en defensa i política migratòria. El projecte haurà ara de passar pel Senat, després d’aconseguir la seua aprovació a la Cambra de Representants per tan sols un vot de diferència la setmana passada.
Després que ambdós fessin gala d’una gran sintonia amb la tornada de Trump a la Casa Blanca, a poc a poc Musk s’ha anat apartant no ja només de la primera línia política, sinó també del seu treball al capdavant del molt qüestionat DOGE, que en les seues primeres setmanes en funcionament va acomiadar milers de treballadors i va reduir, entre altres, les activitats d’ajuda exterior del Govern dels Estats Units. A l’abril, davant d’una pronunciada caiguda de més del 71% dels beneficis de la seua empresa Tesla, Musk va anunciar que limitaria la seua tasca com a assessor del govern.