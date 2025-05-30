JUSTÍCIA
La jutge processa el nòvio d’Ayuso per frau fiscal i falsificació
Alberto González Amador és acusat de defraudar uns 350.000 €. Insisteix que el seu advocat va redactar i va enviar el correu a la Fiscalia sense el seu consentiment
Un jutjat de Madrid ha proposat jutjar Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per presumpte frau contra Hisenda i falsedat documental. Inmaculada Iglesias, la titular del Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid, va dictar ahir un acte de pas a procediment abreujat –equivalent al processament– contra González Amador i quatre empresaris més per un presumpte frau fiscal de 350.591 euros i falsedat documental, i va arxivar la causa contra Javier Gómez Fidalgo, advocat fiscalista de la parella d’Ayuso.
En la interlocutòria, la jutge indica que González Amador va presentar autoliquidacions no veraces en l’Impost de Societats entre 2020 i 2021, de forma “conscient i voluntària”. L’acusat va anunciar que recorrerà aquesta interlocutòria i va denunciar que s’ha produït una “lesió irreparable” de diversos drets fonamentals com la presumpció d’innocència o el dret a defensa.
Respecte als correus amb la Fiscalia, l’advocat de González Amador, Carlos Neira, va declarar dimarts que va rebre el permís del seu client per pactar amb la Fiscalia i resoldre la investigació, malgrat que no van parlar del contingut del correu. La parella d’Ayuso va reiterar ahir que el seu advocat va redactar i va enviar el correu –en el qual s’oferia a reconèixer els fets a canvi d’un pacte amb la Fiscalia– sense el seu coneixement.
La líder de Més Madrid, Mónica García, va celebrar a les seues xarxes socials que “el Conseguidor de Quirón va pa’lante”, mentre que el PSOE de la Comunitat de Madrid va manifestar que Isabel Díaz Ayuso té “moltes explicacions a donar” per “l’àtic de luxe pagat amb diners defraudats a Hisenda”. El PP, per la seua part, va defensar que la causa no té res a veure amb l’Executiu autonòmic.
A presó l’exnúmero dos de l’Interior del PP i el hacker Alcasec
La jutge va ordenar ahir l’ingrés a presó provisional de Francisco Martínez, número dos del ministeri de l’Interior entre 2013 i 2016 amb el Partit Popular, i del hacker conegut com Alcasec per presumptes delictes d’organització criminal, blanqueig i descobriment i revelació de secrets, al tenir una presumpta vinculació amb una xarxa d’atacs cibernètics que hauria aconseguit dades sensibles de milions de ciutadans. Val a recordar que la Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Francisco Martínez per l’operació Kitchen.