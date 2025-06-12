POLÍTICA
L’aeroport podria seguir un model similar a Rodalies
El Govern busca mecanismes de cogestió en la seua governança. Junts reclama la titularitat de l’aeròdrom per a la Generalitat
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va declarar ahir que el Govern preveu fer “passos cap a davant” en relació amb la governança de l’aeroport del Prat, seguint un model similar al de Rodalies –amb una empresa mixta en la qual participi la Generalitat–. Paneque va advertir que “les coses no cauen del cel” i que “s’han de treballar”, i va insistir que la millor manera de fer avançar Catalunya és mitjançant el “diàleg, el pacte i el consens”.
Mentrestant, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va exigir que la titularitat de l’aeroport del Prat sigui per a la Generalitat. Nogueras va defensar la seua postura partint del que es va aprovar a l’Estatut –la Generalitat tindria les competències exclusives de ports, aeroports i heliports–, que després “es va carregar el Govern espanyol”. A més, va afirmar que el debat sobre l’ampliació de l’aeroport anunciada dimarts pel Govern català és “una cortina de fum”.
Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també es va mostrar partidari de buscar “mecanismes” perquè la Generalitat participi en la governança de l’aeròdrom. Illa va assumir com pròpia i “en primera persona” la decisió d’ampliar l’aeroport de Barcelona, i va defensar que el projecte servirà per treure “tot el potencial” del país.
En aquest sentit, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va celebrar que el Govern s’atreveixi a ampliar l’aeroport i va afirmar que l’Executiu de Salvador Illa és més business friendly que l’anterior de Pere Aragonès. En relació amb l’impacte mediambiental, que afecta les zones naturals de la Ricarda i el Remolar-Filipines, la Comissió Europea va exigir que es tanqui l’expedient obert per l’impacte sobre el delta del Llobregat de l’anterior projecte d’ampliació, i va instar les autoritats a “aplicar les mesures necessàries per posar fi a la infracció en curs”. Illa va destacar la implicació del Govern en complir les garanties, que serien altament exigents”.