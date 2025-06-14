PRÒXIM
Israel ataca instal·lacions nuclears de l’Iran i Teheran respon amb centenars de míssils
Els bombardejos hebreus van afectar diverses ciutats i plantes estratègiques. La resposta iraniana es va produir ahir a la nit sobre ciutats com Tel-Aviv o Jerusalem i va causar almenys 22 ferits
L’Exèrcit israelià va llançar ahir diversos atacs massius contra instal·lacions nuclears i militars de l’Iran, que van provocar la mort d’alts caps de defensa del país i la destrucció de plantes nuclears estratègiques. Teheran va respondre ahir a la nit amb el llançament de míssils sobre ciutats com Tel-Aviv o Jerusalem que van causar almenys 22 ferits.
La primera ofensiva es va produir durant la matinada d’ahir. El Govern israelià va afirmar haver atacat objectius militars i objectius vinculats al programa nuclear iranià. Els bombardejos van colpejar Teheran, la capital del país, a més de ciutats com Tabriz, i la planta nuclear de Natanz, la principal base d’enriquiment d’urani del país. Els atacs van continuar a la tarda i van destruir estructures de la planta nuclear d’Isfahan.
Les autoritats iranianes i israelianes van confirmar la mort del cap de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Hossein Salami, i del cap d’Estat Major de les Forces Armades, Mohammad Bagheri, a més d’una vintena d’alts càrrecs militars. També van ser assassinats 6 científics vinculats al programa nuclear del país persa.
L’Executiu iranià va assegurar tenir el “dret legítim” de respondre, i després de diversos drons interceptats per Israel, un míssil iranià va impactar a Tel-Aviv ahir a la tarda. L’Iran va reclamar una reunió urgent del Consell de Seguretat de l’ONU perquè Israel “reti comptes dels seus crims”, mentre que el nou comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran, el general Mohammad Pakpur, va afirmar que “les portes de l’infern s’obriran aviat per als sionistes”.
Per la seua part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va celebrar l’èxit dels seus atacs i va revelar que Israel estava preparant l’atac des del novembre del 2024, quan va eliminar el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El portaveu de l’Exèrcit israelià va advertir el país que s’han de preparar per a “una operació prolongada”, i ahir es va iniciar la mobilización de reservistes “com a part de les avaluacions defensives i ofensives en tots els sectors”.
Els bombardejos israelians van ser criticats per diversos organismes internacionals. Tant el Govern d’Espanya com la Unió Europea van condemnar l’“escalada” a la regió i van demanar “contenció” a tots dos països, encara que el canceller alemany, Friedrich Merz, va reivindicar el “dret d’Israel a defensar-se després de ser informat de l’operació per Netanyahu”. El Kremlin, aliat de l’Iran, va titllar d’“inacceptable” i “cínica” l’operació israeliana, mentre que la Xina va expressar una “profunda preocupació” per les accions d’Israel.
Trump confirma que coneixia els plans de l’atac israelià a Teheran
El president dels Estats Units, Donald Trump, va revelar ahir que estava al corrent del pla del Govern israelià d’atacar l’Iran, després de parlar dijous amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu. Trump va qualificar l’atac com a “molt exitós” i el va relacionar amb el venciment del termini de 60 dies que havia donat a l’Iran per arribar a un acord nuclear. “El dia 61 van atacar” va declarar, referint-se a Israel, tot i que va explicar que l’Iran té “una segona oportunitat”. Malgrat conèixer els plans, el Govern nord-americà es va desmarcar de l’ofensiva israeliana i va negar haver participat en una “mesura unilateral” israeliana.