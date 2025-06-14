Koldo va assegurar a Cerdán que li farien el “favor” de contractar la seua dona a Binèfar
L’exassessor d’Ábalos va especular amb l’exnúmero 3 del PSOE sobre la contractació de la seua esposa a la constructora Marco. L’empresa lliterana assegura no tenir cap relació amb la trama
“He demanat com a favor que la contractin i m’han dit que sí, que la contractaran, el més segur és que la contractin. O la contracta una constructora que es diu Marco. Jo crec que sí, o sigui, és a dir, això crec que ho
tinc més o menys arreglat”, va explicar l’exassessor de l’exministre José Luis Ábalos al seu amic i mentor Santos Cerdán, secretari d’Organització del PSOE fins a aquest dijous, quan va deixar aquest càrrec i l’acta de diputat acorralat per l’obscenitat que revelen els àudios intervinguts per l’UCO (Unitat Central Operativa) de la Guàrdia Civil al primer. “Jo crec que sí, o sigui, és a dir, això crec que ho tinc més o menys arreglat”, afegeix.
La conversa es produeix el 2 de febrer del 2022, al cap de poc que, després de sortir Ábalos i Koldo del ministeri de Transports, tant l’esposa com el germà del segon, Patricia Uriz i Joseba García, es quedessin sense els seus llocs de treball en aquest departament.
“Ho porta malament, Pati ho porta malament. El meu germà Joseba ho porta relativament bé”, explica Koldo a Cerdán, a qui exposa que “quan es van zumbar Pati, em va provar com una puntada de peu als ous, i ara és pitjor”. “Després de vuit mesos la situació es complica”, afegeix l’exassessor, que demana a Cerdán que parli amb Javier Herrero, director general de Carreteres, “perquè els ajudi, perquè, a canvi ja saps com va això, llavors, a bon entenedor”.
Tanmateix, Patricia Uriz no va acabar contractada a Marca sinó en Áridos Anfersa, una empresa de Granada de la qual durant uns mesos va rebre una nòmina de 1.300 euros mensuals i que està relacionada amb Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de les firmes investigades pel presumpte pagament de mossegades a canvi d’adjudicacions.
En les investigacions no apareixen vincles entre OPR i Marco. Fonts d’aquesta van negar haver mantingut qualsevol tipus de contacte amb Patricia Uriz.
“LIC ens va demanar anar amb ells al concurs” i més tard va desaparèixer
“LIC (Levantina de Ingeniería y Construcción) ens va demanar que anéssim amb ells al concurs de l’obra de Terol com a empresa aragonesa. Van venir com venen altres empreses. Només sabem que ens van adjudicar aquesta obra, però desconeixem si LIC va fer o no alguna cosa rara”, van indicar ahir fonts de Construcciones Marco, una empresa de Binèfar (Llitera) que apareix les investigacions del cas Koldo per haver obtingut en UTE amb aquesta firma sota sospita una contracta de manteniment de carreteres a Terol per 5,7 milions. Quan queda any i mig perquè venci l’adjudicació, LIC, en suspensió de pagaments i adquirida fa unes setmanes pel grup Cyes, va sortir de l’UTE. Marco gestiona un contracte deficitari quan surt als papers de l’UCO.