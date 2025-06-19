GOLF
Israel continua atacant l’Iran mentre Khamenei insta EUA a no involucrar-s’hi
Trump manté la porta oberta a participar-hi: “Pot ser que ho faci, pot ser que no”
❘ jerusalem ❘Israel va llançar ahir una nova onada de míssils sobre la capital iraniana que van assolir diversos punts de Teheran, així com “objectius militars” de la zona.
Per la seua part, el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, va advertir els Estats Units que la seua implicació directa en l’ofensiva israeliana “li causaria un mal irreparable”, enmig de les especulacions sobre la possibilitat que Washington s’afegeixi directament als atacs contra territori iranià. A més, la missió iraniana a l’ONU va acusar el president dels EUA, Donald Trump, de “mentider” i “covard” per haver “amenaçat d’eliminar el líder suprem” del país.
Mentrestant, Trump va deixar oberta la possibilitat d’un atac militar, assegurant que “ningú sap” quina serà finalment la seua decisió. “Pot ser que ho faci. Pot ser que no ho faci. Ningú sap el que faré”, va respondre el mandatari.
Dades obtingudes per la BBC mostren que almenys 30 bombarders i avions cisterna per reproveir avions de combat han estat fent escala en bases aèries nord-americanes a Espanya, Escòcia i Anglaterra.
Un altre senyal d’una imminent implicació nord-americana en el conflicte és que la seua ambaixada a Israel ha llançat un avís “urgent” per obrir un procés d’inscripció amb vistes a evacuar els seus compatriotes.
Per la seua part, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va donar suport al “dret d’autodefensa” de l’Iran i va tornar a comparar el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, amb Adolf Hitler.